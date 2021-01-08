5 خدمات إلكترونية جديدة بهيئة قناة السويس

أطلقت هيئة قناة السويس ٥ خدمات إلكترونية جديدة في إطار حرصها على تطبيق الإجراءات الاحترازية وتقليل التجمعات والتعامل مباشر لمكافحة انتشار فيروس كورونا.وقالت مصادر، إنه في إطار الالتزام بتقديم أفضل الخدمات لتلبية احتياجات العملاء من خلال الحلول الأكثر ملائمة وسهولة، أطلقت هيئة قناة السويس 5 خدمات إلكترونية، وهي طلب عبور السفن، تخفيضات الخطوط الطويلة، المناقصات والمزايدات، خدمات الترسانات، خدمات مياه الشرب.وأضافت المصادر أن الهيئة انتقلت بشكل كامل للتحول الرقمي، لافتة إلى تقديم خدمات إلكترونية للتوكيلات كالحجز الإلكتروني على موقع الهيئة، ما يوفر الكثير من الوقود والعمالة.وأتاح التحول الرقمي إجراء المناقصات والممارسات، وربط الهيئة ببورسعيد والسويس ومركز المراقبة في الملاحة.