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الجمعة 08 يناير 2021 الموافق 24 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إيقاف أعمال هدم بدون ترخيص بمحل تجارى وسط الأقصر

الجمعة 08/يناير/2021 - 07:39 م
إيقاف أعمال هدم بدون
إيقاف أعمال هدم بدون ترخيص
هدى الأمير
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أثناء جولاته الميدانية المستمرة داخل نطاق مدينة الأقصر، لاحظ العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر اليوم، قبيل صلاة الجمعة مباشرة وجود أعمال انشائية مخالفة بأحد المحال التجارية بشارع المحطة بالأقصر.

وكلف "الشريف" رئيس حي وسط أيمن حسين وأحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية ورجال المتابعة وقسم الإشغالات بمجلس مدينة الأقصر بمعاينة الموقع ووجد أن هناك شروعا فى أعمال هدم وبناء بدون ترخيص بمحل تجارى كائن بشارع المحطة وسط مدينة الأقصر، فتم مصادرة كافة الأدوات المستخدمة فى الأعمال المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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