إيقاف أعمال هدم بدون ترخيص بمحل تجارى وسط الأقصر

أثناء جولاته الميدانية المستمرة داخل نطاق مدينة الأقصر، لاحظ العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر اليوم، قبيل صلاة الجمعة مباشرة وجود أعمال انشائية مخالفة بأحد المحال التجارية بشارع المحطة بالأقصر.وكلف "الشريف" رئيس حي وسط أيمن حسين وأحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية ورجال المتابعة وقسم الإشغالات بمجلس مدينة الأقصر بمعاينة الموقع ووجد أن هناك شروعا فى أعمال هدم وبناء بدون ترخيص بمحل تجارى كائن بشارع المحطة وسط مدينة الأقصر، فتم مصادرة كافة الأدوات المستخدمة فى الأعمال المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.