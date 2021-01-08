تحرير 79 محضرا متنوعا في حملة بمدينة البياضية بالأقصر

قاد محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية، ومحسن ربيع نائب رئيس المدينة، والمقدم خالد الغول مدير ادارة المرافق بالأقصر، اليوم حملة مكبرة بنطاق المدينة.يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء عصام يس مدير أمن الأقصر، بالمتابعة الدورية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بنطاق المراكز والمدن بالمحافظة.توجهت الحملة إلى شارع قسم الشرطة وخلالها تم التفتيش على المحلات المتواجده بالشارع ومراعاة النظافة العامة بالمكانكما توجهت الحملة إلى شوارع الذهبى والعصارة ومصطفى كامل، وتم ضبط عدد ٥ أفراد بدون كمامات وطلب المواطنين التصالح الفورى حيال المخالفة وتم دفع قيمة الغرامة.كما أسفرت الحملة عن تحرير ١٨ محضر إشغال، و١١ نظافة عامة، و٦ بائع متجول، و٢ محضر شيشة، و١٣ مضبوطات متنوعة، و٢٩ إزالات إدارية.وشدد رئيس مدينة البياضية على المحال التجارية ومحلات الجزارة بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والنظافة العامة حرصا على سلامة المواطنين فى ظل هذه الظروف، والتأكد من صحة التخزين لسلامة المنتج.كما تم رفع الإشغالات والتحفظ على عدد من المضبوطات التى تشغل حرم الطرق.