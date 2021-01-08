تحرير 79 محضرا متنوعا في حملة بمدينة البياضية بالأقصر
الجمعة 08/يناير/2021 - 06:10 م
هدى الأميرطباعة
قاد محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية، ومحسن ربيع نائب رئيس المدينة، والمقدم خالد الغول مدير ادارة المرافق بالأقصر، اليوم حملة مكبرة بنطاق المدينة.
يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء عصام يس مدير أمن الأقصر، بالمتابعة الدورية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بنطاق المراكز والمدن بالمحافظة.
توجهت الحملة إلى شارع قسم الشرطة وخلالها تم التفتيش على المحلات المتواجده بالشارع ومراعاة النظافة العامة بالمكان
كما توجهت الحملة إلى شوارع الذهبى والعصارة ومصطفى كامل، وتم ضبط عدد ٥ أفراد بدون كمامات وطلب المواطنين التصالح الفورى حيال المخالفة وتم دفع قيمة الغرامة.
كما أسفرت الحملة عن تحرير ١٨ محضر إشغال، و١١ نظافة عامة، و٦ بائع متجول، و٢ محضر شيشة، و١٣ مضبوطات متنوعة، و٢٩ إزالات إدارية.
وشدد رئيس مدينة البياضية على المحال التجارية ومحلات الجزارة بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والنظافة العامة حرصا على سلامة المواطنين فى ظل هذه الظروف، والتأكد من صحة التخزين لسلامة المنتج.
كما تم رفع الإشغالات والتحفظ على عدد من المضبوطات التى تشغل حرم الطرق.
يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء عصام يس مدير أمن الأقصر، بالمتابعة الدورية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بنطاق المراكز والمدن بالمحافظة.
توجهت الحملة إلى شارع قسم الشرطة وخلالها تم التفتيش على المحلات المتواجده بالشارع ومراعاة النظافة العامة بالمكان
كما توجهت الحملة إلى شوارع الذهبى والعصارة ومصطفى كامل، وتم ضبط عدد ٥ أفراد بدون كمامات وطلب المواطنين التصالح الفورى حيال المخالفة وتم دفع قيمة الغرامة.
كما أسفرت الحملة عن تحرير ١٨ محضر إشغال، و١١ نظافة عامة، و٦ بائع متجول، و٢ محضر شيشة، و١٣ مضبوطات متنوعة، و٢٩ إزالات إدارية.
وشدد رئيس مدينة البياضية على المحال التجارية ومحلات الجزارة بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والنظافة العامة حرصا على سلامة المواطنين فى ظل هذه الظروف، والتأكد من صحة التخزين لسلامة المنتج.
كما تم رفع الإشغالات والتحفظ على عدد من المضبوطات التى تشغل حرم الطرق.