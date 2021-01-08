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الجمعة 08 يناير 2021 الموافق 24 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إثيوبيا تعلن مقتل 4 من مسؤولي جبهة تحرير شعب تيجراي

الجمعة 08/يناير/2021 - 06:42 م
جبهة تحرير شعب تيجراي
جبهة تحرير شعب تيجراي
وكالات
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أعلن الجيش الإثيوبي، أنه قتل أربعة من كبار المسؤولين في "جبهة تحرير شعب تيجراي" في منطقة تيجراي في شمال إثيوبيا، حيث شنّت الحكومة عملية عسكرية في أوائل نوفمبر، وفق شبكة "فانا بي سي" للإذاعة والتليفزيون المقربة من السلطة.

وأكّد الجنرال تيسفاي أيليو في اتصال مساء الخميس، أن الجنود الإثيوبيين ألقوا القبض أيضًا على عشرة أعضاء آخرين من هذا الحزب، الذي حكم تيجراي قبل أن تطيحهم قوات أديس أبابا.

وأوضح أيليو أن الناطق باسم جبهة تحرير شعب تيجراي، سيكوتوري غيتاتشو والرئيس السابق للمكتب المالي للحزب دانيال أسيفا، قتلا خلال العملية، وقتل كذلك زيراي أسغدوم مدير هيئة الإعلام الإثيوبية السابق وأبيبي أسغدوم الصحفي المقرب من الحزب.

وبين الذين تم القبض عليهم، أحد الأعضاء المؤسسين لجبهة تحرير شعب تيجراي سبحات نيجا الذي يزيد عمره على 80 عامًا، ونيجا تقاعد من الحياة السياسية لكنه بقي شخصية مؤثرة في الحزب.

وما زال زعيم الحزب ديبريتسيون جبريمايكل وقادة الحزب الرئيسيين متوارين منذ أواخر نوفمبر وسقوط ميكيلي عاصمة إقليم تيجراي. وفي منتصف ديسمبر، أعلن الجيش الإثيوبي أنه عرض مكافأة قيمتها نحو 200 ألف يورو في مقابل الحصول على معلومات تسمح بتحديد مكانهم.

وأطلق آبي أحمد عملية عسكرية ضد قادة "جبهة تحرير شعب تيجراي" في الرابع من نوفمبر، وأعلن الانتصار عند سيطرة القوات الفيدرالية على عاصمة المنطقة بعد شهر من ذلك.

وشغل هذا الحزب في السابق مقاليد السلطة لنحو 30 عاما في العاصمة الفيدرالية أديس أبابا وتم تهميشه تدريجيًا من قبل آبي منذ وصوله السلطة في العام 2018.

وبعد العملية العسكرية التي شنّها، عيّن آبي الحائز جائزة نوبل للسلام للعام 2019 إدارة جديدة في تيجراي وأعلن النهاية الرسمية لعمليته العسكرية في نهاية نوفمبر.

ومنذ ذلك الحين، كان دخول تيجراي صعبا جدا بالنسبة إلى الأمم المتحدة والصحفيين والمنظمات الإنسانية.

وليست هناك حصيلة رسمية للصراع الأخير في تيجراي، لكن القتال دفع أكثر من 50 ألف شخص إلى البحث عن ملاذ في السودان المجاور، وتسبب في نزوح أكثر من 63 ألف شخص داخل المنطقة، وفقا للأمم المتحدة.


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