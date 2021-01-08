إصابات كورونا حول العالم تقترب من 88.2 مليون

أظهرت بيانات مجمعة، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 88.2 مليون حتى صباح اليوم الجمعة.وبلغ إجمالي الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في العالم 88 مليونا و162 ألفا و713 حالة حتى الساعة 1333 بالتوقيت العالمي الموحد، وفقا لبيانات التي جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات بسبب كوفيد- 19 بلغ مليونا و900 ألف و808 حالات.