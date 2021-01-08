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الجمعة 08 يناير 2021 الموافق 24 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الخارجية الألماني يبدأ جولة إلى الشرق الأوسط بمباحثات في مصر

الجمعة 08/يناير/2021 - 06:03 م
هايكو ماس
هايكو ماس
وكالات
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يتوجه وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الأحد المقبل، إلى مصر في مستهل جولة إلى منطقة الشرق الأوسط يجري خلالها مباحثات بشأن إحياء محتمل لعملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

ويلتقي ماس في العاصمة المصرية القاهرة يوم الاثنين المقبل بوزراء خارجية كل من مصر والأردن وفرنسا، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الألمانية اليوم الجمعة.

وتأسست مجموعة الأربعة خلال فبراير الماضي على هامش مؤتمر ميونخ للأمن لتحريك عملية السلام التي توقفت منذ سنوات.

ومنذ ذلك الحين عقد اجتماعان آخران - افتراضيا إلى حد ما.

ويسعى وزراء خارجية الدول الأربع حاليا إلى البناء على تطبيع إسرائيل علاقاتها مع أربع دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوساطة أمريكية وهي الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان والمغرب.

وقال كريستوفر بورجر المتحدث بالنيابة باسم الخارجية الألمانية إن التطورات أظهرت أن "هناك احتمالا لتحريك موضوع أسيء فهمه في إطار عملية السلام في الشرق الأوسط".

ويطرح السؤال الآن عن كيفية توظيف هذه التحركات الإيجابية في عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

ينتقد الفلسطينيون تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول الأربع.

ولم تجر محادثات مباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين منذ ما يقرب من سبع سنوات.

كانت المحاولة الأخيرة التي جرت في أبريل 2014 فشلت برغم الوساطة التي قام بها وزير الخارجية الأمريكي آنذاك جون كيري.

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