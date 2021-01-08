مجموعة دار أزياء «أوسكار دي لارينتا» الجديدة لموسم ما قبل خريف 2021

-القصات والتصميمات:



الألوان:



- النقوشات:



قدمت دار أزياء «أوسكار دي لا رينتا» مجموعتها الجديدة لموسم ما قبل الخريف لعام 2021، بتشكيلة تقدم كل ما هو حيوي ويعكس نظرة تفاؤلية إلى المستقبل بعد انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، وركزت الدار على الألوان الحيوية والنقوشات المنعشة كما اختارت التصميمات التي توفر الراحة والحرية في التحرك.اختارت الدار القصات التي تعكس الحيوية في الاطلالات وبرزت القصات الكلوش للفساتين التي تزيد من انتعاشها وتمنحها إطلالة راقية في المناسبات المختلفة كما قدمت الدار التصميمات بالاكمام المنفوشة والفضفاضة التي تمنح حيوية أكبر في الاطلالة.اختارت الدار الألوان التي تبعث روح التفاؤل ومنها الابيض كلون كلاسيكي أساسي، والأسود لدمجه مع الألوان الصاخبة والناعمة على حد سواء اما الألوان الاكثر بروزًا في هذه المجموعة كانت الاصفر والبرتقالي والزهري والازرق، إلى جانب الألوان الاخرى المتناسقة مع بعضها البعض.إحدى أبرز النقوشات التي طبعت على التشكيلة كانت نقشة الأناناس، التي ترمز إلى الحيوية والانتعاش واعتمدتها الدار لزيين البليزرات والفساتين، كما برزت بعض النقوشات المميزة كالتقليمات العريضة والرفيعة، إلى جانب نقشة الكاروه والتقليمات الجانبية.