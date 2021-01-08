رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 08 يناير 2021 الموافق 24 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

مجموعة دار أزياء «أوسكار دي لارينتا» الجديدة لموسم ما قبل خريف 2021

الجمعة 08/يناير/2021 - 06:23 م
أزياء أوسكار دي لارينتا
أزياء أوسكار دي لارينتا
سلمى بدر
طباعة
قدمت دار أزياء «أوسكار دي لا رينتا» مجموعتها الجديدة لموسم ما قبل الخريف لعام 2021، بتشكيلة تقدم كل ما هو حيوي ويعكس نظرة تفاؤلية إلى المستقبل بعد انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، وركزت الدار على الألوان الحيوية والنقوشات المنعشة كما اختارت التصميمات التي توفر الراحة والحرية في التحرك.

-القصات والتصميمات:
اختارت الدار القصات التي تعكس الحيوية في الاطلالات وبرزت القصات الكلوش للفساتين التي تزيد من انتعاشها وتمنحها إطلالة راقية في المناسبات المختلفة كما قدمت الدار التصميمات بالاكمام المنفوشة والفضفاضة التي تمنح حيوية أكبر في الاطلالة.

الألوان:
اختارت الدار الألوان التي تبعث روح التفاؤل ومنها الابيض كلون كلاسيكي أساسي، والأسود لدمجه مع الألوان الصاخبة والناعمة على حد سواء اما الألوان الاكثر بروزًا في هذه المجموعة كانت الاصفر والبرتقالي والزهري والازرق، إلى جانب الألوان الاخرى المتناسقة مع بعضها البعض.

- النقوشات:
إحدى أبرز النقوشات التي طبعت على التشكيلة كانت نقشة الأناناس، التي ترمز إلى الحيوية والانتعاش واعتمدتها الدار لزيين البليزرات والفساتين، كما برزت بعض النقوشات المميزة كالتقليمات العريضة والرفيعة، إلى جانب نقشة الكاروه والتقليمات الجانبية.

موضوعات متعلقة

خناقة داخل الزمالك.. والإدارة تحقق (صور)

لأول مرة.. سيدة تترأس الجلسة الافتتاحية للبرلمان الثلاثاء المقبل

شهود فى واقعة احتفاظ فتاتين بجثة والدهما الميت: كان يمارس السحر

مريضتان نفسيًا.. المتهمتان بتحنيط والدهما: «كفناه وسيبناه فى البيت»

الصور

image description

ضبط سيارة محملة بـ 70 طن قمح مستورد قبل تهريبها خارج أسيوط

image description

اختيار مستشفى الإيمان العام بأسيوط كمركز لتلقي لقاح كورونا (صور)

image description

ضمن «حياة كريمة».. إنشاء وتجديد 26 وحدة صحية بالقرى الأكثر احتياجًا في أسيوط

image description

حملة مكبرة بأسيوط لتطهير الشوارع والميادين (صور)

image description

محافظ أسيوط يزور الأقباط الأرثوذكس والكاثوليك لتهنئتهم بعيد الميلاد

الأكثر قراءة

عبدالله جمعة يكذب فاروق جعفر (صورة)

القبض على مدير مطعم اليوتيوبر عمرو راضي بالمنصورة

مجموعة متزنة لـ «الأهلي» في دوري الأبطال.. والزمالك يصطدم بالترجي مجددًا

مريضتان نفسيًا.. المتهمتان بتحنيط والدهما: «كفناه وسيبناه فى البيت»

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

موعد الاستعلام عن قيمة فاتورة التلفون الأرضي على موقع المصرية للاتصالات WE

الخوف يُهدد حملة التطعيم ضد «كورونا» في اليابان

الهند تجرى اختبارًا على المستوى الوطنى للترويج للأبقار وحمايتها

باريس: تراجع عدد زوار متحف اللوفر بنسبة 72%

أيام زمان

أسرار واعترافات وحكايات روبي.. رحلتي من الإغراء لـ«الدلع»

بسبب سيجارة.. مشاجرة بين إسماعيل ياسين ويوسف شاهين تنتهي بتدخل المليجي

موقف كوميدي كاد أن يودي بها للسجن.. زهرة العلا تسرق سيارة بالخطأ

أحداث الفيلم تدور حول طفلة.. هكذا رفضت فاتن حمامة مشاركة فيروز البطولة

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: هل قطعت الطريق إلى آخره؟
مدحت بشاى
أطفالنا فى زمن الجائحة
د. محمد عفيفي
وعلى أرض مصر السلام وبالناس المسرة
جمال طه
جيش مصر يوارى أحلام «قمبيز» ثرى بحر الرمال العظيم
المزيد

الثقافة

قريبا.. «حرير الغزالة» لجوخة الحارثي عن «دار الآداب»

وديع فلسطين يكشف سر القطيعة بين طه حسين وسكرتيره

أيمن عثمان يكشف قصة قصيدة قادت «المنفلوطى» للسجن

379 عامًا على رحيل «جاليليو».. صاحب أول صدام بين العلم والدين