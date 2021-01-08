«الصحة» تحذر: المدخنون أكثر عرضة للإصابة بالأعراض الشديدة لكورونا

أكدت وزارة الصحة والسكان أن المدخنين من مرضى القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي هم الأكثر عرضة للإصابة بالأعراض الشديدة لفيروس كورونا المستجد.وأوضحت "الصحة" أن تعاطي التبغ يعتمد على لمس اليد للفم مما يزيد احتمالية انتقال فيروس كورونا للجسم.وأشارت إلى أن التدخين يزيد من احتمالية الإصابة بسرطان الرئة بنسبة 20 ضعفًا، وسرطان تجويف الأنف بنسبة الضعف، وسرطان تجويف الفم من 4 إلى 5 أضعاف، وسرطان البلعوم الأنفى إلى الضعف، وسرطان البلعوم الفموى والسفلى من 4 إلى 5 أضعاف، وسرطان الحنجرة بنسبة 10 أضعاف، وسرطان المرئ من 2 إلى 5 أضعاف، وسرطان المعدة إلى الضعف، وسرطان البنكرياس من 2 إلى 4 أضعاف.وقالت إن التدخين يسبب تساقط الشعر والسرطان وأمراض القلب وعتامة عدسة العين وتسوس الأسنان وقرحة المعدة والصدفية وتجاعيد الجلد وانتفاخ الرئة وتغير لون الأصابع وتشوه الحيوانات المنوية وفقدان السمع وتخلخل العظام والإجهاض والتهاب الشرايين والأوردة والأعصاب.