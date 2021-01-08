كندا: 639 ألفا و693 إصابة بكورونا

بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في كندا 639 ألفا و693 حالة حتى اليوم الجمعة بتوقيت تورونتو، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وبلغ عدد الوفيات في كندا 16 ألفا و595 بينما تعافى 544 ألفا و47 شخصا من مرض كوفيد19- الذي يسببه فيروس كورونا.ومر حوالي 49 أسبوعا منذ ظهور الحالة الأولى للفيروس في البلاد.