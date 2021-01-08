مستشار البيت الأبيض كودلو: سأبقى في أجازة حتى تسليم السلطة
الجمعة 08/يناير/2021 - 05:56 م
وكالاتطباعة
ذكرت محطة "سي.إن.بي.سي" اليوم الجمعة أن المستشار الاقتصادي بالبيت الأبيض لاري كودلو سيبقى في منصبه حتى تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في 20 يناير لكنه سيغيب في أجازة هذا الشهر.
وكان عدد من المسؤولين بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدموا استقالاتهم بسبب أعمال العنف التي شهدها مبنى الكونجرس مؤخرا.
وكان عدد من المسؤولين بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدموا استقالاتهم بسبب أعمال العنف التي شهدها مبنى الكونجرس مؤخرا.