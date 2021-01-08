سيناتور جمهوري: لا مانع من بحث مواد المساءلة بحق ترامب

قال السيناتور الأمريكي الجمهوري بن ساس إنه لا يمانع بحث مواد المساءلة بحق الرئيس الجمهوري دونالد ترامب بعدما حث الرئيس مؤيديه على الزحف إلى مبنى الكونجرس حيث وقعت أعمال شغب أسفرت عن مقتل خمسة.وقال ساس في مقابلة مع سي.بي.إس نيوز "في مجلس النواب، إذا اجتمعوا وشرعوا في عملية. سأدرس بالتأكيد أي المواد التي يمكنهم استخدامها لأنني، وكما وصلني، أرى أن الرئيس لم يحترم القسم الذي أداه".