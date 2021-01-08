ارتفاع اختبارات كورونا في أمريكا 7ر0%

وصل عدد الأشخاص الذين خضعوا لاختبار فيروس كورونا حتى السابع من يناير إلى 6ر259 مليون بالولايات المتحدة، ليرتفع بنسبة 7ر0 % مقارنة بنفس الوقت من اليوم السابق عليه، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز.وزادت اختبارات فيروس كورونا بالولايات المتحدة أعلى بنسبة 7ر0 % من المتوسط اليومي على مدار الأسبوع الماضي الذي بلغ 6ر0 %، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.وسجلت نيويورك أغلب الاختبارات على مدار اليوم الماضي، ليرتفع إجمالي الاختبارات في الولاية إلى 6ر26 مليون، بزيادة بنسبة 9ر0 %.وشهدت هاواي أكبر زيادة من حيث النسبة المئوية للاختبارات اليومية التي أجريت ليرتفع الإجمالي بنسبة 6ر1 % إلى 849 ألفا و.892سجلت الولايات المتحدة 6ر21 مليون حالة مؤكدة بفيروس كورونا، و365 ألفا و321 وفاة جراء فيروس كورونا.