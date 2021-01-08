ترامب: لن أحضر مراسم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن





وتقول مصادر إن ترامب غاضب من "بنس"، بينما يشعر الأخير بخيبة أمل وحزن تجاه الأول.



وتراكمت مشاعر "بنس" بعد أسابيع من محاولة ترامب إقناعه بإلغاء الانتخابات من جانب واحد، وبلغت ذروتها بالفوضى التى أثارتها تصريحات ترامب الأخيرة.

أعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه لن يحضر مراسم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، وفق قناة العربية.بينما ذكرت شبكة سى إن إن الأمريكية، نقلا عن مصدر مقرب من مايك بنس، إن نائب الرئيس الأمريكى يخطط لحضور حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في 20 يناير.وأوضح المصدر أن هذا هو ما يخطط له "بنس"، وإن كان لم يتلق دعوة بعد، وقال مصدر آخر إن "بنس" واجه ضغوطا من كثيرين ممن حوله شجعوه على الحضور، ومع ذلك، لم تتم دعوته رسميًا بعد.وفي سياق متصل، قال مصدران مطلعان إن الانقسام بين الرئيس دونالد ترامب ونائبه قد تعمق خلال الـ24 ساعة الماضية.