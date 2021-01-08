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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمم المتحدة: أوغندا تستغل قيود كورونا للتضييق على المعارضة قبيل الانتخابات

الجمعة 08/يناير/2021 - 06:02 م
جريدة الدستور
وكالات
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تستغل السلطات الأوغندية القيود المتعلقة باحتواء مرض كوفيد- 19، للتضييق على المعارضة قبيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية الأسبوع المقبل، وفقا لانتقاد صادر من مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الجمعة.

وتقيد حكومة الرئيس يوري موسيفيني عدد الحضور في اجتماعات الحملات الانتخابية قبيل عملية الاقتراع المقررة الخميس المقبل.

وفي أواخر ديسمبر، علقت اللجنة الانتخابية مثل هذه الاجتماعات في العديد من المناطق التي تشهد مستوى مرتفعا من عدوى فيروس كورونا المسبب للمرض.

وقالت المتحدثة باسم المكتب الأممي، رافينا شامداساني، في مؤتمر صحفي في جنيف، إن "قيود كوفيد- 19 يتم تطبيقها بشكل أكثر صرامة لتقييد أنشطة الحملة الانتخابية للمعارضة في أسلوب تمييزي".

وفي 30 ديسمبر، ألقي القبض على 90 من أنصار حزب منصة الوحدة الوطنية المعارض في تجمع انتخابي للمرشح الرئاسي ونجم موسيقى البوب بوبي واين في مدينة كالانجالا.

ووفقا لشامداساني، كشف بعض المحتجزين في وقت لاحق عن إصابات وعلامات على تعرضهم للتعذيب.

وقالت إنه "في المقابل، لم تطبق الشرطة قيود كوفيد- 19 بمثل هذه الصرامة على أنشطة الحملة الانتخابية للحزب الحاكم".

ويخوض واين انتخابات الرئاسة ضد موسيفيني، الذي يتولى السلطة منذ عام 1986، ويتهم واين، واسمه الحقيقي روبرت كياجولياني، الرئيس بالاستبداد وانتهاك حقوق الإنسان.

وقال مكتب حقوق الإنسان إن مرشحي المعارضة وأنصارها يتعرضون لمضايقات وانتهاكات واعتقالات تعسفية.

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