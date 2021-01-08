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الجمعة 08 يناير 2021 الموافق 24 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمم المتحدة: ثقب الأوزون فوق القطب الجنوبي اختفى بشكل كامل

الجمعة 08/يناير/2021 - 05:50 م
ثقب الأوزون فوق القطب
ثقب الأوزون فوق القطب الجنوبي
ا ش ا
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أعلنت منظمة الأمم المتحدة أن ثقب الأوزون فوق القطب الجنوبي، الذي بلغت مساحته مستوى قياسيا في خريف عام 2020، اختفى تماما في نهاية شهر ديسمبر الماضي.
وذكرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، التابعة لهذه المنظمة الأممية، "إنها تؤكد ما أعلنته يوم 6 يناير الجاري بأن ثقب الأوزون في القطب الجنوبي التأم بعد 4 أشهر من ظهوره"، موضحة أنه الأضخم منذ أن بدأ الرصد في هذا المجال، وفقا لقناة "روسيا اليوم".
وكانت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية قد حذرت في مقر الأمم المتحدة بجنيف في شهر أكتوبر من العام الماضي، بعد دراستها الغلاف الجوي بالتعاون مع وكالة "كوبرنيكوس" لمراقبة الغلاف الجوي التابعة للاتحاد الأوروبي، من كون ثقب الأوزون فوق القطب الجنوبي قد وصل إلى أقصى مداه عام 2020 وأصبح من بين الأكبر والأعمق في السنوات الأخيرة.

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