رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 08 يناير 2021 الموافق 24 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاتحاد الأوروبى يضاعف طلبيته من لقاح فايزر

الجمعة 08/يناير/2021 - 06:07 م
أورسولا فون دير
أورسولا فون دير
وكالات
طباعة
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الجمعة أن الاتحاد الأوروبي أبرم صفقة لمضاعفة إمداداته من لقاح فايزر بايونتيك ضد فيروس كورونا المستجد إلى 600 مليون جرعة.

واجهت السلطات في الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد انتقادات متزايدة بأن عملية التلقيح التي بدأت في 27 ديسمبر كانت بطيئة للغاية، خصوصا بالمقارنة مع دول مثل الولايات المتحدة أو بريطانيا العضو السابق في الاتحاد الأوروبي.

وقالت "فون دير لاين" في مؤتمر صحافي: "لدينا الآن إمكان تأمين 300 مليون جرعة من لقاح فايزر بايونتيك، مضيفة "مع الاتفاق الجديد يمكننا شراء ما يصل إلى 300 مليون جرعة إضافية".

إلى جانب لقاح موديرنا المسموح باستخدامه في الاتحاد الأوروبي، قالت "فون دير لاين": "لقد حصلنا على كمية من الجرعات التي نحتاج إليها لتلقيح 380 مليون أوروبي، وهذا يمثل أكثر من 80 بالمئة من سكان أوروبا".

وقالت إن تصاريح أخرى للقاحات متوقعة "في الأسابيع والأشهر المقبلة لكي يكون لدى أوروبا أكثر من لقاح كافٍ في إطار زمني موثوق به".

وأوضح متحدث أن القادة سيناقشون التنسيق بشأن مكافحة الوباء في قمة تعقد عبر الفيديو في 21 يناير.

وشددت "فون دير لاين" على أن المفوضية سلكت المسار الصحيح بشأن التحرك في مجال اللقاحات.

وقالت إن المنافسة العالمية على المرشحين الواعدين كانت شرسة عندما بدأت المفاوضات في مطلع العام الماضي نيابة عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي اضطر إلى غربلة 160 لقاحا مرشحا للوصول إلى اللقاحات الستة التي أبقاها باعتبارها الاكثر فاعلية ويمكن توزيعها على نطاق واسع.

لكنها أقرت بأن "أشهرا صعبة" لا تزال في الانتظار بالنسبة لتكثيف عمليات التلقيح بسبب حجم المهمة والعدد الكبير من الإصابات.

وقالت "أنا مقتنعة بأنه عندما ننظر إلى الوراء في أحد الأيام سنرى أن الطريق كانت وعرة في البداية، لكن هذه هي الحال دائما".


لدى المفوضية الأوروبية الآن عقود للحصول على 2٫3 مليار جرعة من مختلف اللقاحات، وهو ما يكفي لكل سكان الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 450 مليون نسمة على أساس نظام جرعتين، مع لقاحات إضافية لدول مجاورة فقيرة.

والإعلان عن توسيع العقد مع فايزر بايونتيك هو لشراء 200 مليون جرعة، بالإضافة إلى خيار الحصول على مليون أخرى، مع بدء تسليم الجرعات الإضافية في الفصل الثاني من هذه السنة.

وردا على التقارير بأن ألمانيا سعت للحصول على إمدادات اللقاح الخاصة بها خارج إطار المفوضية، لفتت "فون دير لاين" إلى أن خطة الطلب الجماعي ملزمة قانونا.

وقالت إن عواصم الاتحاد الأوروبي اتفقت على أنه "لن تكون هناك مفاوضات موازية ولا عقود موازية".

لكن المتحدث باسمها إريك مامر تجنب الرد على أسئلة متكررة من صحفيين حول التقارير التي أفادت بأن المانيا تطلب منفردة اللقاحات.

وقال: "لا يسعني القول ما إذا كان هناك اتفاق أم لا" طالبا من الصحفيين أن يتوجهوا بالسؤال إلى برلين وفايزر بايونتيك.

وأضاف مامر: "هذا ليس المكان المناسب لمناقشة هذا الأمر. لن نناقش بالتأكيد أي خطوات قانونية محتملة أو أي شيء آخر".

عند سؤالها عن لقاح سبوتنيك- في الروسي والتقارير التي تفيد بأن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل كانت منفتحة على إنتاجه في الاتحاد الأوروبي، شددت "فون دير لاين" على إجراءات التدقيق الصارمة لوكالة الأدوية الأوروبية.

وقالت، "أيا كان اللقاح الذي يأتي إلى السوق الأوروبية، يجب أن يمر بعملية ترخيص من قبل وكالة الأدوية الأوروبية وبالتالي الشفافية تامة: يجب تقديم جميع البيانات للتدقيق الكامل".

وفي هذا الصدد أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية الجمعة أن قرارا بشأن السماح باستخدام لقاح استرازينيكا- أكسفورد ضد "كوفيد-19" يمكن أن يصدر بحلول نهاية الشهر.

وقالت الوكالة التي مقرها في أمستردام: "من المحتمل أن تنتهي الإجراءات في نهاية يناير، وذلك يبقى رهنا بالبيانات وتقدم عملية التقييم".

موضوعات متعلقة

لأول مرة.. سيدة تترأس الجلسة الافتتاحية للبرلمان الثلاثاء المقبل

النيابة تحقق في بلاغ يتهم أحمد عيد عبدالملك بإثارة الفتنة

الأهلي يعلن تأسيس ناد عالمي يحمل اسمه للمشاركة في دوري أبطال أوروبا

شهود فى واقعة احتفاظ فتاتين بجثة والدهما الميت: كان يمارس السحر

الصور

image description

ضبط سيارة محملة بـ 70 طن قمح مستورد قبل تهريبها خارج أسيوط

image description

اختيار مستشفى الإيمان العام بأسيوط كمركز لتلقي لقاح كورونا (صور)

image description

ضمن «حياة كريمة».. إنشاء وتجديد 26 وحدة صحية بالقرى الأكثر احتياجًا في أسيوط

image description

حملة مكبرة بأسيوط لتطهير الشوارع والميادين (صور)

image description

محافظ أسيوط يزور الأقباط الأرثوذكس والكاثوليك لتهنئتهم بعيد الميلاد

الأكثر قراءة

عبدالله جمعة يكذب فاروق جعفر (صورة)

القبض على مدير مطعم اليوتيوبر عمرو راضي بالمنصورة

مجموعة متزنة لـ «الأهلي» في دوري الأبطال.. والزمالك يصطدم بالترجي مجددًا

مريضتان نفسيًا.. المتهمتان بتحنيط والدهما: «كفناه وسيبناه فى البيت»

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

موعد الاستعلام عن قيمة فاتورة التلفون الأرضي على موقع المصرية للاتصالات WE

الخوف يُهدد حملة التطعيم ضد «كورونا» في اليابان

الهند تجرى اختبارًا على المستوى الوطنى للترويج للأبقار وحمايتها

باريس: تراجع عدد زوار متحف اللوفر بنسبة 72%

أيام زمان

أسرار واعترافات وحكايات روبي.. رحلتي من الإغراء لـ«الدلع»

بسبب سيجارة.. مشاجرة بين إسماعيل ياسين ويوسف شاهين تنتهي بتدخل المليجي

موقف كوميدي كاد أن يودي بها للسجن.. زهرة العلا تسرق سيارة بالخطأ

أحداث الفيلم تدور حول طفلة.. هكذا رفضت فاتن حمامة مشاركة فيروز البطولة

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: هل قطعت الطريق إلى آخره؟
مدحت بشاى
أطفالنا فى زمن الجائحة
د. محمد عفيفي
وعلى أرض مصر السلام وبالناس المسرة
جمال طه
جيش مصر يوارى أحلام «قمبيز» ثرى بحر الرمال العظيم
المزيد

الثقافة

قريبا.. «حرير الغزالة» لجوخة الحارثي عن «دار الآداب»

وديع فلسطين يكشف سر القطيعة بين طه حسين وسكرتيره

أيمن عثمان يكشف قصة قصيدة قادت «المنفلوطى» للسجن

379 عامًا على رحيل «جاليليو».. صاحب أول صدام بين العلم والدين