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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

بايدن يعين برت ماغورك مبعوثا خاصا للشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الجمعة 08/يناير/2021 - 05:44 م
جو بايدن
جو بايدن
منار أحمد
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أعلنت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن عيّن برت ماكغورك مبعوثا خاصا للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويذكر أن ماكغورك أشرف سابقًا على تشكيل تحالف عسكري متعدد الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة بزعم تدمير تنظيم "داعش" في العراق وسوريا.

وتم تعيينه في هذا المنصب في عام 2015 من قبل الرئيس آنذاك باراك أوباما وظل في منصبه حتى تقدم استقالته بعد أمر الرئيس دونالد ترامب المفاجئ بسحب القوات الأميركية من سوريا في ديسمبر 2018.

بريت ماك غورك محام ودبلوماسي أمريكي عينه الرئيس باراك أوباما في 23 أكتوبر 2015 ليكون المبعوث الرئاسي الخاص للتحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش خلفا للجنرال جون ألين بعدما كان نائبا له منذ 16 سبتمبر 2014.

قبل ذلك عمل ماك غورك نائبا لمساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون العراق وإيران، وقاد مفاوضات سرية مع إيران ما بين أكتوبر 2014 ويناير 2016 أدت إلى الإفراج عن أربعة سجناء أمريكيين من سجن إيفين في طهران، وكان من بين السجناء الذين أطلق سراحهم مراسل صحيفة الواشنطن بوست، جيسون رضائیان.

ووفقا لصحيفة النيويورك تايمز فإن تلك المهمة التي استمرت لمدة 14 شهرا بالإضافة إلى العديد من المهمات الأخرى التي قادها ماكغورك عززت من سمعته كشخص قادر على تنفيذ المهام الصعبة.

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