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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

كيف نحمي أطفالنا من كورونا؟.. أطباء يجيبون

الجمعة 08/يناير/2021 - 05:41 م
كيف نحمي أطفالنا
كيف نحمي أطفالنا من كورونا
سمر محمدين
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شرعت الموجة الثانية من الجائحة في حصد حالات إصابة ووفاة بين الأطفال وصغار السن، في ظل ارتفاع مؤشرات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بشكل عام، الأمر الذي أرجعه العلماء إلى تحور سلالة الفيروس المنتشرة في هذه الأيام.

ومؤخرًا بعدما سجلت وزارة الصحة حالات وفاة إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوف الأطفال وصغار السن، كشفت «الصحة» أن البروتوكول العلاجي المستخدم لعلاج حالات الإصابة في المستشفيات والعزل، يمكن استخدامه كبروتوكول لعلاج حالات الأطفال لكن مع مراعاة بعض الاختلافات بسبب الأعمار أو أعراض الإصابة وشدة العدوى.

فيما شددت وزارة الصحة على عدم استخدام أي أدوية إلا بعد استشار الطبيب المختص.

نهى عبد الفتاح استشاري طب الأطفال، قالت إنه في الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا المستجد، قد ارتفعت حالات الإصابة بين الأطفال على الرغم من أنه في الموجة الأولى لم تكن الأطفال من الحالات التي تُصاب بالفيروس.

وأكدت استشاري طب الأطفال إلى أنه حتى الآن فقد تظهر بعض الأعراض على الأطفال المصابة بالفيروس؛ ومنها ارتفاع درجة الحرارة وآلام الجسم والصداع، موضحة أنه يمكن مواجهتها وعلاجها من خلال اتباع بروتوكول علاج كورونا للأطفال.

وذكرت أنه في حال الاشتباه بإصابة الأطفال بكورونا، فمن الضروري الإسراع في استشارة طبيب وإعطائهم جرعة من دواء خافض الحرارة، وبقية الأدوية يجب استشار طبيب قبل تناولها.

من جانبها، أرجع أشرف عقبة رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بين الأطفال والشباب إلى احتمالية تحور السلالة الجينية للفيروس.

وتابع رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس أنه منذ تفشي الجائحة في مختلف الدول من العالم وظهرت لها تحورات عدة في السلالة الجينية للفيروس، لاسيما تحور الفيروس الذي ظهر في بريطانيا وعلى إثره نفذت الدولة الإغلاق العام.

وشدد «عقبة» على ضرورة الابتعاد عن الأخبار السلبية في ظل انتشار الفيروس، التي من شأنها أن تؤثر على النفسية العامة ومن ثم يضعف الجهاز المناعي للإنسان، فضلًا عن اتباع الإجراءات الصحية العامة لكل من الأطفال والشباب وكبار السن.

يذكر أن عرض ارتفاع درجات الحرارة ليس من الأعراض الشائعة بين حالات الإصابة لدى الأطفال، على الرغم من كونها أحد أهم الأعراض الأكثر شيوعًا بين البالغين والكبار، إذ تظهر في أكثر من 75-80٪ من الحالات، سواء كانت خفيفة أو شديدة، وذلك وفقًا لموقع «تايمز أوف إنديا».

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