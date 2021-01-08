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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

تحفة فنية.. قصة تشيخوف المباغتة

الجمعة 08/يناير/2021 - 05:31 م
تشيخوف
تشيخوف
يسرى أبو القاسم يكتب
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فى الحقيقة أنطوان تشيخوف لا يعدم وسيلة ابهار القارئ، بشتى الصور، ففى قصته تحفة فنية يأخذك إلى عوالم بعيدة من الإبهار المصحوب بالضحك.
تبدأ القصة من الصبى شاسا الذى دخل على الطبيب كوشيلكوف فى عيادته حاملا لفافة، فسأله الطبيب كيف حالك اليوم فقال:أنا بخير لقد شفيت من المرض اللعين على يديك وأنت تعلم أنى وحيد أمى، ولا أعرف أنا وأمى كيف نشكرك، حاول الطبيب أن يعبر له عن امتنانه بقوله إنه لم يفعل إلا ما يحتمه عليه الضمير الإنسانى، فقام الصبى بفتح اللفافة فظهرت تحفة من البرونز لامرأتين عرايا، فاندهش الطبيب، فقال له ساشا: ليس لدينا من المال كى نعطيك ثمن الفيزينا لذا أرسلت لك أمى هذه التحفة الفنية لقد كان والدى تاجر تحف، فقال الطبيب هى راىعة ولكن الشيطان نفسه لا يستطيع أن يصنع مثل هذه الغواية، زوجتى واولادى والمرضى يدخلون هنا لا تضعنى فى موقف حرج، فاستغرب ساشا وقال: إنها تحفه فنيه وبها معانى أكبر من النظرة الجسدية، وأمام إصرار الصبى أخذ الطبيب التحفة، ولما انصرف شاسا قال كوشيلكوف، إنها تحفة فنية فعلا ولكن مكانها ليس هنا هل ارميها؟، وبعد دقائق تذكر صديقه المحامى الذى لم يتقاضى أتعابه منه فقال:أهديها له وسيقبلها أنه رجل يحب الغواية، ولما ذهب إليه انبهر المحامى بالتحفة ثم حك فى أذنه وقال: لا يمكننى أن ابقيها فى مكتبى ولا فى بيتى إن الشيطان لا يمكنه أن يصنع مثل هذا، فقال له الطبيب الذى أراد أن يتخلص من هذه المصيبة: يا صديقي لا تنظر التحفة بهذه الطريقة السطحية انها تحفة فنية وتحمل معانى اكبر من الغواية ،ثم ترك المحامى وانصرف، فكر المحامى أن يلقى بها فى السلة لكنه قال إنها تحفة فنية لولا غوايتها أهديها لصديقى الممثل فلما وضعها بين يديه قال الممثل: لا يمكننى أن احتفظ بها أنها الشيطان بذاته فاستخدم المحامى نفس عبارات الإقناع وترك الممثل وتخفته ومشى، فاختار الممثل ماذا يفعل فى هذه المصيبة فقال له صديقه توجد سيدة تشترى التحف، فباعها لها، وفى مساء اليوم رجع الصبى إلى الطبيب ومعه لفافة وقال له: بالصدفة باع لنا ممثل اشترينا نسخة مماثلة للتحفة صباح اليوم فأرسلتنى بها أمى لأهديها لك.

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