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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

هدير عبدالناصر: محمد سامي اختارني لـ«لؤلؤ» ومي عمر تشجعني دائما

الجمعة 08/يناير/2021 - 05:30 م
هدير عبدالناصر
هدير عبدالناصر
حسين الجندي
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قالت الممثلة الشابة هدير عبدالناصر، إنها سعيدة بالمشاركة في مسلسل "لؤلؤ" والذي تقوم بإنتاجه شركة "سينرجي"، مشيرة إلى أنها محظوظة بالعمل مع النجمة مي عمر فهي دائما تشجعها وتدعمها.

وأضافت هدير عبر لـ"الدستور" أنها تشرفت بالعمل مع الفنان أحمد زاهر والفنان إدوارد والفنانة سلوي عثمان، مشيرة إلى أنهم وقفوا بجانبها بشكل كبير واحتضنوها.

وأكدت أن ترشيحها في مسلسل "لؤلؤ" جاء عن طريق المخرج محمد سامي عندما ذهب للمعهد العالي للفنون المسرحية وشاهد عدد كبير من الطلاب للاختيار منهم للمشاركة في العمل.

وتابعت: "المقابلة كانت منذ أربع سنوات إلى أن جاء لي تليفون بعد هذه الفترة طلبوا مني أن أقوم بعمل أوديشن في شركة سنرجي بخصوص مسلسل لؤلؤ؛ وقابلت وقتها المخرج محمد سامي ومحمد عبدالسلام وبفضل الله تعاقدت عليه".

وعن دورها في العمل قالت: "أجسد شخصية صديقة لؤلؤ التي تقدمها الفنانة مي عمر بداية من الملجأ الذي هربوا منه نهاية بأن تكون لؤلؤ فنانة معروفة"؛ مشيرة إلى أن شخصية مروة التي تقدمها ستكتشفها باقي الأحداث التي تتغير مع هذا الصعود الذي ظهر مع لؤلؤ إلى أن يحدث خلافات كبيرة بينها وبين طارق نصار الشخصية التي يقدمها الفنان أحمد زاهر.

يضم مسلسل لؤلؤ أربعين حلقة، تدور حول فتاة تربت في دار أيتام ثم تحولت لنجمة الغناء في الوطن العربي، وتعتبر البطولة الأولى المطلقة للفنانة مي عمر، يشارك البطولة كل من الفنان أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، والمخرج محمد سامي، والمسلسل من إنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسي.

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