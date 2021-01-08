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الجمعة 08 يناير 2021 الموافق 24 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

المتحدث باسم بايدن: الرئيس يركز على عملية تسلم السلطة

الجمعة 08/يناير/2021 - 05:55 م
بايدن
بايدن
منار أحمد
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قال المتحدث باسم إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن، اليوم الجمعة، إن الرئيس المنتخب يركز على عملية تسلم السلطة وسيترك للكونجرس وبنس وإدارة ترامب "العمل كما يرونه مناسبا" بشأن قضيتي المساءلة والعزل.

وذكرن شبكة سى إن إن الأمريكية، نقلا عن مصدر مقرب من مايك بنس، إن نائب الرئيس الأمريكى يخطط لحضور حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في 20 يناير.

وأوضح المصدر أن هذا هو ما يخطط له بنس، وإن كان لم يتلق دعوة بعد. وقال مصدر آخر إن بنس واجه ضغوطا من كثير ممن حوله شجعوه على الحضور، ومع ذلك، لم تتم دعوته رسميًا بعد.

وفي سياق متصل، قال مصدران مطلعان إن الانقسام بين الرئيس دونالد ترامب ونائبه قد تعمق خلال الـ 24 ساعة الماضية. وتؤكد مصادر أن ترامب غاضب من بنس، بينما يشعر الأخير بخيبة أمل وحزن تجاه الأول.

وتراكمت مشاعر بنس بعد أسابيع من محاولة ترامب إقناعه بإلغاء الانتخابات من جانب واحد، وبلغت ذروتها بالفوضى التى أثارتها تصريحات ترامب الأخيرة.

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