وول ستريت تفتح مرتفعة

فتحت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت على مرتفعات غير مسبوقة، اليوم الجمعة، إذ انحسرت المخاوف من حدوث انخفاض كبير في وتيرة تعافي سوق التوظيف، وذلك بفضل الآمال في أن يطغى المزيد من التحفيز الاقتصادي على تراجع ناجم عن الجائحة.وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 28.5 نقطة، بما يعادل 0.09 بالمئة، إلى 31069.58 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 11.3 نقطة، أو 03 بالمئة، إلى 3815.05 نقطة، وزاد المؤشرناسداك المجمع 92.7 نقطة، أو 0.71 بالمئة، إلى 13160.215 نقطة.