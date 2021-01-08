رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 08 يناير 2021 الموافق 24 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

مجموعة دار أزياء كريستيان ديور لموسم ما قبل خريف 2021

الجمعة 08/يناير/2021 - 05:49 م
أزياء كريستيان ديور
أزياء كريستيان ديور
سلمى بدر
طباعة
قدمت دار الأزياء والعلامة التجارية العالمية "كريستيان ديور" مجموعتها الجديدة لموسم ما قبل خريف لعام 2021، بعد فترة من الركود في عالم الموضة بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد وما فرضه من تغييرات على مجال الموضة.

وتميزت التشكيلة الجديدة بتصميمات حيوية ونقوشات ملفتة تزيد من تألق التصميمات وجرأتها واختارت الدار أن تكسر من خلال تصميماتها الجمود الذي أصاب العالم نتيجة الجائحة فقدمت المجموعة الأكثر حيوية حيث برزت التصميمات بقصاتها المفعمة بالحركة والراحة مع الألوان والنقوشات الزاهية والملفتة.

لم تكتفي الدار بتقديم التصميمات المريحة والمناسبة للإطلالات وركزت بشكل أساسي على النقوشات التي تنوعت بين نقشة جلد النمر والأزهار والقلوب والنقاط الصغيرة كما برزت التقليمات ونقشة الكاروه التي دمجتها الدار سويًا لتقدم التصميمات تعيد النشاط الى الموضة.

- الألوان:
حتى الألوان لم تكن تقليدية وكلاسيكية جدًا فعلى الرغم من أن الأسود لم يغيب عن التصميمات العصرية، إلا أن اللافت هو اللون الفضي الذي نسق معه في بعض التصميمات، في حين اعتمد بشكل أحادي في تصميمات أخرى إلى جانب الالوان الزاهية والفرحة كالازرق والزهري والبرتقالي والاصفر وغيرها.

القصات والتصميمات:
واكملت الدار مجموعتها باعتماد القصات المريحة والأنثوية، وحافظت على انوثة المرأة الراقية، وأضفت إليها لمسة من الحرية في الحركة والراحة وبرزت قصات الكلوش للتنانير والفساتين، في حين اختارت القصات الواسعة للبنطلونات في الإطلالات الكاجوال فضلا عن الجمبسوت الشورت الواسع.

قدمت الدار جمبسوت شورت باللون البيج الداكن منسق بطريقة عصرية مع الكارديجان الطويل بنقشة جلد النمر باللونين البيج والبني، ولإطلالة عملية قدمت البنطلون الرسمي البيج مع البلوزة البيضاء والبليزر بنقشة جلد النمر باللونين البيج والبني.

وصممت الدار تنسيق ملفت للتنورة الرمادية بقصة كلوش ناعمة مع الكروب توب من نفس اللون، ونسقت معهما الجاكيت الطويل والواسع من الجلد اللماع باللون الأسود، وقدمت اللون الفضي في جمبسوت أنيق متناسق مع شكل الجسم بلونه البراق، يزينه الحزام العريض بنفس اللون.

موضوعات متعلقة

آخر تطورات الحالة الصحية لـ«أمير كرارة» بعد إصابته بفيروس كورونا

الأهلي يعلن تأسيس ناد عالمي يحمل اسمه للمشاركة في دوري أبطال أوروبا

مصطفى بكرى: تعديل وزاري مرتقب خلال أيام

النيابة تحقق في بلاغ يتهم أحمد عيد عبدالملك بإثارة الفتنة

الصور

image description

ضبط سيارة محملة بـ 70 طن قمح مستورد قبل تهريبها خارج أسيوط

image description

اختيار مستشفى الإيمان العام بأسيوط كمركز لتلقي لقاح كورونا (صور)

image description

ضمن «حياة كريمة».. إنشاء وتجديد 26 وحدة صحية بالقرى الأكثر احتياجًا في أسيوط

image description

حملة مكبرة بأسيوط لتطهير الشوارع والميادين (صور)

image description

محافظ أسيوط يزور الأقباط الأرثوذكس والكاثوليك لتهنئتهم بعيد الميلاد

الأكثر قراءة

عبدالله جمعة يكذب فاروق جعفر (صورة)

القبض على مدير مطعم اليوتيوبر عمرو راضي بالمنصورة

مجموعة متزنة لـ «الأهلي» في دوري الأبطال.. والزمالك يصطدم بالترجي مجددًا

مريضتان نفسيًا.. المتهمتان بتحنيط والدهما: «كفناه وسيبناه فى البيت»

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

موعد الاستعلام عن قيمة فاتورة التلفون الأرضي على موقع المصرية للاتصالات WE

الخوف يُهدد حملة التطعيم ضد «كورونا» في اليابان

الهند تجرى اختبارًا على المستوى الوطنى للترويج للأبقار وحمايتها

باريس: تراجع عدد زوار متحف اللوفر بنسبة 72%

أيام زمان

أسرار واعترافات وحكايات روبي.. رحلتي من الإغراء لـ«الدلع»

بسبب سيجارة.. مشاجرة بين إسماعيل ياسين ويوسف شاهين تنتهي بتدخل المليجي

موقف كوميدي كاد أن يودي بها للسجن.. زهرة العلا تسرق سيارة بالخطأ

أحداث الفيلم تدور حول طفلة.. هكذا رفضت فاتن حمامة مشاركة فيروز البطولة

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: هل قطعت الطريق إلى آخره؟
مدحت بشاى
أطفالنا فى زمن الجائحة
د. محمد عفيفي
وعلى أرض مصر السلام وبالناس المسرة
جمال طه
جيش مصر يوارى أحلام «قمبيز» ثرى بحر الرمال العظيم
المزيد

الثقافة

قريبا.. «حرير الغزالة» لجوخة الحارثي عن «دار الآداب»

وديع فلسطين يكشف سر القطيعة بين طه حسين وسكرتيره

أيمن عثمان يكشف قصة قصيدة قادت «المنفلوطى» للسجن

379 عامًا على رحيل «جاليليو».. صاحب أول صدام بين العلم والدين