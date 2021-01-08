مجموعة دار أزياء كريستيان ديور لموسم ما قبل خريف 2021

- الألوان:



القصات والتصميمات:



قدمت دار الأزياء والعلامة التجارية العالمية "كريستيان ديور" مجموعتها الجديدة لموسم ما قبل خريف لعام 2021، بعد فترة من الركود في عالم الموضة بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد وما فرضه من تغييرات على مجال الموضة.وتميزت التشكيلة الجديدة بتصميمات حيوية ونقوشات ملفتة تزيد من تألق التصميمات وجرأتها واختارت الدار أن تكسر من خلال تصميماتها الجمود الذي أصاب العالم نتيجة الجائحة فقدمت المجموعة الأكثر حيوية حيث برزت التصميمات بقصاتها المفعمة بالحركة والراحة مع الألوان والنقوشات الزاهية والملفتة.لم تكتفي الدار بتقديم التصميمات المريحة والمناسبة للإطلالات وركزت بشكل أساسي على النقوشات التي تنوعت بين نقشة جلد النمر والأزهار والقلوب والنقاط الصغيرة كما برزت التقليمات ونقشة الكاروه التي دمجتها الدار سويًا لتقدم التصميمات تعيد النشاط الى الموضة.حتى الألوان لم تكن تقليدية وكلاسيكية جدًا فعلى الرغم من أن الأسود لم يغيب عن التصميمات العصرية، إلا أن اللافت هو اللون الفضي الذي نسق معه في بعض التصميمات، في حين اعتمد بشكل أحادي في تصميمات أخرى إلى جانب الالوان الزاهية والفرحة كالازرق والزهري والبرتقالي والاصفر وغيرها.واكملت الدار مجموعتها باعتماد القصات المريحة والأنثوية، وحافظت على انوثة المرأة الراقية، وأضفت إليها لمسة من الحرية في الحركة والراحة وبرزت قصات الكلوش للتنانير والفساتين، في حين اختارت القصات الواسعة للبنطلونات في الإطلالات الكاجوال فضلا عن الجمبسوت الشورت الواسع.قدمت الدار جمبسوت شورت باللون البيج الداكن منسق بطريقة عصرية مع الكارديجان الطويل بنقشة جلد النمر باللونين البيج والبني، ولإطلالة عملية قدمت البنطلون الرسمي البيج مع البلوزة البيضاء والبليزر بنقشة جلد النمر باللونين البيج والبني.وصممت الدار تنسيق ملفت للتنورة الرمادية بقصة كلوش ناعمة مع الكروب توب من نفس اللون، ونسقت معهما الجاكيت الطويل والواسع من الجلد اللماع باللون الأسود، وقدمت اللون الفضي في جمبسوت أنيق متناسق مع شكل الجسم بلونه البراق، يزينه الحزام العريض بنفس اللون.