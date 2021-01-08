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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

بأداء راق ومتزن.. إيناس كامل تتألق فى دور "فريدة" بمسلسل "الدايرة"

الجمعة 08/يناير/2021 - 05:19 م
إيناس كامل
إيناس كامل
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شهدت الحلقات الأولى من مسلسل "الدايرة" والمعروض حاليا على شاشة تلفزيون الحياة، تألق النجمة إيناس كامل، فى دور "فريدة" مدربة اليوجا، حيث أثبتت "إيناس" أنها قادرة على إجادة جميع الشخصيات، ببراعتها فى الامساك بمفردات الشخصية وأدائها المتزن المتمكن بعيدا عن المبالغة، إذ اعتادت أن تقدم أدوارا منوعة وغير تكرارية أكدت من خلالها على موهبتها الفنية.

وعبرت إيناس كامل عن سعادتها بردود الأفعال التى تلقتها على شخصية "فريدة" عقب عرض الحلقات الأولى، مؤكدة أن شخصية فريدة مختلفة فى كل مراحلها طوال الأحداث خاصة وأن مساحة الدور جيدة جدا، مشيرة الى أن الحلقات المقبلة تحمل مفاجآت كبيرة للجمهور، وأضافت إيناس :"فريدة دورها رئيسى ومحورى فى سياق الأحداث، وأبعاد الشخصية مركبة وتمر بالعديد من الأطوار، وتحمل كثير من المنعطفات الدرامية المختلفة التى يتطلبها المسلسل".

وأكدت النجمة إيناس كامل، أن المخرج أحمد سمير فرج، من المخرجين المهمين الذين يحبون الممثل خلف الكاميرا، قائلة :"للأمانة أول مرة أتعاون معه فى عمل، ووجدته انسان وفنان ومخرج من نوع خاص جدا، ولا أنكر سعادتى وانبهارى به، فهو يعمل فى اللوكيشن بروح الفريق ومريح جدا فى التصوير، ويخرج من الممثل كل قدراته التمثيلية فى المشهد، بكل هدوء وحب"، لافتة الى أنها وقعت فى غرام الشخصية منذ أن قرأت السيناريو، وأحبت تفاصيلها لانها لا تعتمد على ايقاع واحد، بل تتحول دراميا فى أكثر من مشهد، وهذا ما تظهره الأحداث عندما تقع فى قصة حب مع "يوسف" احمد صلاح حسنى، ثم تتحول فيما بعد، وفقا للتطور الدرامى لأحداث المسلسل.

مسلسل "الدايرة" ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة، من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، وبطولة أحمد صلاح حسنى، إيمان العاصى، مى القاضى، محمد علاء، إسلام جمال، محمد على رزق، أحمد جمال سعيد، دنيا المصرى، أمانى كمال، مها أبو عوف، محمود حافظ.

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