محافظ الغربية: غلق 2071 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الجديدة

أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أنه تنفيذًا لقرار وزير التنمية المحلية والخاص بمواعيد الغلق الجديدة، تم غلق٤٢٥ محل، ٧٠ سوق، ١٤٠ مطعم، ٢٣٥ مقهى، ٢٣١ ورشة و٣٧٥ منشأة أخرى بنطاق محافظة الغربية بإجمالي عدد ٢٠٧١ منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الجديدة، وذلك حرصًا على تنفيذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.كما أشار المحافظ أنه تم غلق وتشميع ٥٩٥ مركزًا للدروس الخصوصية خلال ٦ أيام، تطبيقًا لقرار منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصًا على صحة وسلامة الطلاب وعائلاتهم.وشدد محافظ الغربية على رؤساء المدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية اليومية للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وكذلك الالتزام بمواعيد الغلق الجديدة وعدم التهاون مع المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.