محافظ كفرالشيخ يتابع توفير أسطوانات الأكسجين

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، توفير أسطوانات الأكسجين بمستشفيات العزل، وأعمال توريد الأسطوانات للمستشفيات 3 مرات يوميًا، بالإصافة لتعبئة التنكات بالمستشفيات.وفي السياق، ناشد الشيخ محمد عابدين البهلول، خطيب مسجد «الاستاد» بكفرالشيخ، الأهالي بالتبرع لشراء أسطوانات أكسجين، واستجاب عدد من المصلين ومرتادي المسجد للتبرع.واقترح عدد من المواطنين الإعلان عن التبرع من قِبل مديري المستشفيات، ويكون التبرع في صندوق زجاجي مغلق ويفتح بمحضر في الشئون الاجتماعية.