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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

رئيس مدينة الأقصر يفتتح مركز صيانة سيارات لأول فتاة تعمل بالميكانيكا (صور)

الجمعة 08/يناير/2021 - 05:08 م
رئيس مدينة الأقصر
رئيس مدينة الأقصر
هدى الأمير
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افتتح العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، اليوم الجمعة، أول مركز لصيانة السيارات لأول فتاة ميكانيكية في مصر "لقاء الخولي" بمنطقة شرق السكة الحديد بجوار موقف سيارات السرفيس أمام نفق المحطة والذي َوعدها به الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر الشباب بأسوان يناير ٢٠١٧ وأوصى بتسليمه لها لتتولى هي مسئوليته وإدارته.

ومن جانبه صرح رئيس مدينة الأقصر، بأنه بعد تكليف المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتخصيص مكان لمركز صيانة السيارات بالأقصر، على الفور بمتابعة كافة الإجراءات الخاصة بالمركز لحظة بلحظة حتى تسليمه وافتتاحه اليوم في ملحمة عظيمة تحاكيها فتاة صعيدية تحدت الصعاب وقيود العادات والتقاليد لتشق طريقا مختلفا عن ذويها.

بدأت مراسم الافتتاح بإهداء العميد أيمن الشريف باقة زهور لمديرة المركز الميكانيكية لقاء الخولي تعبيرًا وتكريمًا وامتنانا منه على نجاحها وإصرارها العظيم في الوصول إلى هدفها وتحقيق حلم حياتها رغم صغر سنها.

وفيما يلي نبذة مختصرة عن لقاء الخولي:

- ولدت لقاء الخولي في الأقصر، وتبلغ من العمر 26 ربيعا.

- بدأت الفتاة عملها في مجال ميكانيكا السيارات بمدينة إسنا جنوب الأقصر، لتصبح أول ميكانيكية في مصر.

- في 2017، كُرِمت من الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر الشباب بمحافظة أسوان.

- أهدت أول فتاة تؤسس مركز صيانة في الأقصر، نجاحها لوالدها الذي وافته المنية قبل رؤيته لحلم ابنته الطموحة الذي تحول إلى حقيقة والذي زرع فيها حب الميكانيكا وساندها خلال تحقيق حلمها بعد رحلة طويلة من الكفاح والاجتهاد.

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