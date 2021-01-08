القمامة تغزو شبرا الخيمة وشوارعها تتحول لوكر مخدرات

استغاث عدد من أهالي منطقة شبرا الخيمة التابعة لمحافظة القليوبية من انتشار القمامة في مختلف شوارع المنطقة خاصة الشارع الجديد عزبة ناصر شارع 5 والذي تحول لوكر مخدرات، الأمر الذي تسبب في تضرر الأهالي والسكان، الذين طالبوا المسئولين والجهات المعنية بسرعة حل الأزمة.وقال عمرو محمود أحد سكان المنطقة، إن القمامة حاوطت مختلف شوارع المنطقة والتي تنوعت بين مخلفات الأهالي والمحال، مطالبا بتدخل المسئولين والجهات المعنية لسرعة حل الأزمة وإزالة القمامة ووضع قانون رادع للمخالفين.من جانبه أوضح طارق محمد، أحد سكان المنطقة أن الأمر غير مقتصر على القمامة فقط بل أن ازداد سوء بسبب تعاطي المخدرات من قبل بعض الأشخاص ليتحول الشارع ليلا لوكر للمخدرات الأمر الذي يمثل خطرا على الأهالي وسكان الشارع.أضاف عبده أحد سكان المنطقة أن المنطقة تعاني من إهمال شديد من قمامة ومخدرات وألفاظ نابية تسببت في استياء الأهالي، وطالب بتدخل كافة المسئولين لحماية شوارع منطقة شبرا الخيمة من التلوث والمخدرات وغيرها من المشاكل.