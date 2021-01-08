ترامب: الوطنيون الذين صوتوا لي لن تتم معاملتهم بشكل غير مناسب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن الوطنيين الذين صوتوا لي وعددهم 75 مليونا لن تتم معاملتهم بشكل غير مناسب، وفقا لما ذكرته فضائية العربية.وفي سياق متصل، أعلنت كاثرين كلارك، مساعدة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، أن الديمقراطيين في مجلس النواب مستعدون للمضي قدما في إجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب.وقالت كلارك، في حديث لشبكة CNN: "يجب أن نعزل ترامب من منصبه، وسنواصل العمل بكل أداة لدينا للتأكد من أن ذلك يحدث لحماية ديمقراطيتنا"، مشيرة إلى أنه "إذا لم يتذرع نائب الرئيس مايك بنس بالتعديل الخامس والعشرين للدستور الأمريكي لإزالة ترامب، فسنمضي قدما في إجراءات العزل".