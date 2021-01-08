الجدي متفائل والعذراء متشائم.. اعرف طبيعتك من خلال برجك

- برج الحمل



- برج الثور



- برج الجوزاء



- برج السرطان



- برج الأسد



- برج العذراء



- برج الميزان



- برج العقرب



- برج القوس والجدي



- برج الدلو والحوت



في عالم الأبراج تجد التصنيفات المتعددة ومن بين هذه التصنيفات يوجد قائمة الأبراج المتفائلة والمتشائمة، ونرصد خلال السطور التالية رؤية خبيرة الأبراج عبير فؤاد الأبراج المتفائلة والمتشائمة.يعتبر صاحب برج الحمل من ضمن الأبراج المتفائلة والإيجابية، فصاحب هذا البرج يرى كل شيء فيه بارقة أمل ونور.من الأبراج الأقرب للتشاؤم، فهو شخصية واقعية، ويجد صعوبة في التفاؤل خاصة في حالة أن الموقف يميل للتشاؤم.ينظرون للحياة بتفاؤل ولكن يتعرضون لخيبات أمل في بعض الأحيان حيث أن تعرضهم للتفاؤل يكون مبالغ فيه.يعد هذا البرج مزيج ما بين التفاؤل والتشاؤم، ولكنه ينجح في تحويل مشاكله للشيء الإيجابي على الفور.دائمًا ما يسعى لتصدير أجواء إيجابية للآخرين وفي آن واحد يسعد بالجانب الإيجابي لا للسلبي.من الأبراج المائلة للتشاؤم في أحيان كثيرة، وتجد صعوبة في إقناع نفسك بالعكس.يعتبر برج التفاؤل، فهو يعد من الأبراج الإيجابية ويصدر هذه الطاقة لأهله والأقربين.يعتبر صاحب برج العقرب من الأبراج التي تفكر في تضخيم الأشياء التي لا تحتاج لذلك كونه برج يميل للتشاؤم بشكل أكبر.يختلف عن برج العقرب كليًا فهو من الأبراج المتفائلة ويحرص على توقع الخير واستبشاره مهما كانت الأمور يجمعه في ذلك برج الجدي.يتخوف من حصول الأسوأ ولكنه ظاهريًا يتوقع حدوث من هو خير فهو شخصية متفائلة بعض الشيء يجمعه في ذلك برج الحوت.