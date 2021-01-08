الجدي متفائل والعذراء متشائم.. اعرف طبيعتك من خلال برجك
الجمعة 08/يناير/2021 - 06:09 م
شيماء دهبطباعة
في عالم الأبراج تجد التصنيفات المتعددة ومن بين هذه التصنيفات يوجد قائمة الأبراج المتفائلة والمتشائمة، ونرصد خلال السطور التالية رؤية خبيرة الأبراج عبير فؤاد الأبراج المتفائلة والمتشائمة.
- برج الحمل
يعتبر صاحب برج الحمل من ضمن الأبراج المتفائلة والإيجابية، فصاحب هذا البرج يرى كل شيء فيه بارقة أمل ونور.
- برج الثور
من الأبراج الأقرب للتشاؤم، فهو شخصية واقعية، ويجد صعوبة في التفاؤل خاصة في حالة أن الموقف يميل للتشاؤم.
- برج الجوزاء
ينظرون للحياة بتفاؤل ولكن يتعرضون لخيبات أمل في بعض الأحيان حيث أن تعرضهم للتفاؤل يكون مبالغ فيه.
- برج السرطان
يعد هذا البرج مزيج ما بين التفاؤل والتشاؤم، ولكنه ينجح في تحويل مشاكله للشيء الإيجابي على الفور.
- برج الأسد
دائمًا ما يسعى لتصدير أجواء إيجابية للآخرين وفي آن واحد يسعد بالجانب الإيجابي لا للسلبي.
- برج العذراء
من الأبراج المائلة للتشاؤم في أحيان كثيرة، وتجد صعوبة في إقناع نفسك بالعكس.
- برج الميزان
يعتبر برج التفاؤل، فهو يعد من الأبراج الإيجابية ويصدر هذه الطاقة لأهله والأقربين.
- برج العقرب
يعتبر صاحب برج العقرب من الأبراج التي تفكر في تضخيم الأشياء التي لا تحتاج لذلك كونه برج يميل للتشاؤم بشكل أكبر.
- برج القوس والجدي
يختلف عن برج العقرب كليًا فهو من الأبراج المتفائلة ويحرص على توقع الخير واستبشاره مهما كانت الأمور يجمعه في ذلك برج الجدي.
- برج الدلو والحوت
يتخوف من حصول الأسوأ ولكنه ظاهريًا يتوقع حدوث من هو خير فهو شخصية متفائلة بعض الشيء يجمعه في ذلك برج الحوت.
- برج الحمل
يعتبر صاحب برج الحمل من ضمن الأبراج المتفائلة والإيجابية، فصاحب هذا البرج يرى كل شيء فيه بارقة أمل ونور.
- برج الثور
من الأبراج الأقرب للتشاؤم، فهو شخصية واقعية، ويجد صعوبة في التفاؤل خاصة في حالة أن الموقف يميل للتشاؤم.
- برج الجوزاء
ينظرون للحياة بتفاؤل ولكن يتعرضون لخيبات أمل في بعض الأحيان حيث أن تعرضهم للتفاؤل يكون مبالغ فيه.
- برج السرطان
يعد هذا البرج مزيج ما بين التفاؤل والتشاؤم، ولكنه ينجح في تحويل مشاكله للشيء الإيجابي على الفور.
- برج الأسد
دائمًا ما يسعى لتصدير أجواء إيجابية للآخرين وفي آن واحد يسعد بالجانب الإيجابي لا للسلبي.
- برج العذراء
من الأبراج المائلة للتشاؤم في أحيان كثيرة، وتجد صعوبة في إقناع نفسك بالعكس.
- برج الميزان
يعتبر برج التفاؤل، فهو يعد من الأبراج الإيجابية ويصدر هذه الطاقة لأهله والأقربين.
- برج العقرب
يعتبر صاحب برج العقرب من الأبراج التي تفكر في تضخيم الأشياء التي لا تحتاج لذلك كونه برج يميل للتشاؤم بشكل أكبر.
- برج القوس والجدي
يختلف عن برج العقرب كليًا فهو من الأبراج المتفائلة ويحرص على توقع الخير واستبشاره مهما كانت الأمور يجمعه في ذلك برج الجدي.
- برج الدلو والحوت
يتخوف من حصول الأسوأ ولكنه ظاهريًا يتوقع حدوث من هو خير فهو شخصية متفائلة بعض الشيء يجمعه في ذلك برج الحوت.