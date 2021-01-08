رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 08 يناير 2021 الموافق 24 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

669 إصابة بكورونا في العراق

الجمعة 08/يناير/2021 - 05:20 م
جريدة الدستور
ا ش ا
طباعة
أعلنت وزارة الصحة العراقية، الجمعة، عن تسجيل 669 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات منذ بدء انتشار الوباء في البلاد إلى 601 ألف و424 شخصًا.

وأوضحت الوزارة- في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية- أنه تم تسجيل 1898 حالة شفاء جديدة من الفيروس؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 553 ألفًا و25 شخصًا، وبنسبة شفاء 92%، مضيفة أنه تم تسجيل 8 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 12 ألفًا و877 حالة.

وفي السياق ذاته، احتل العراق المرتبة الأولى عربيا بعدد حالات الإصابة والوفاة جراء فيروس "كورونا"، وذلك حسب بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

ووصل إجمالي حالات الإصابة بفيروس "كورونا" حول العالم- بحسب بيانات الجامعة- إلى 88 مليونًا و42 ألفًا و762 حالة، فيما وصل عدد الوفيات بسبب وباء (كوفيد- 19) الناجم عن الفيروس التاجي، إلى مليون و898 ألفًا و655 حالة على مستوى العالم.

وتصدرت الولايات المتحدة دول العالم بأكبر عدد من الإصابات، بواقع 21 مليونًا و574 ألفًا و43 حالة، تليها الهند بعشرة ملايين و413 ألفًا و417 حالة، ثم البرازيل بسبعة ملايين و961 ألفًا و673 حالة.

وبالنسبة لدول أمريكا اللاتينية تأتي كولومبيا بعد البرازيل مباشرة، تليها الأرجنتين ثم المكسيك، في حين تتصدر روسيا الدول الأوروبية بعدها المملكة المتحدة من حيث عدد الإصابات.

وجاءت المغرب بالمرتبة الثانية عربيا بعد العراق بالنسبة لعدد الإصابات؛ ليصل عدد حالات الإصابات بها إلى 448 ألف حالة، وتليها السعودية بإجمالي 363 ألف حالة.

موضوعات متعلقة

لأول مرة.. سيدة تترأس الجلسة الافتتاحية للبرلمان الثلاثاء المقبل

آخر تطورات الحالة الصحية لـ«أمير كرارة» بعد إصابته بفيروس كورونا

الرئيس السيسى يتفقد مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي

النيابة تحقق في بلاغ يتهم أحمد عيد عبدالملك بإثارة الفتنة

الصور

image description

ضبط سيارة محملة بـ 70 طن قمح مستورد قبل تهريبها خارج أسيوط

image description

اختيار مستشفى الإيمان العام بأسيوط كمركز لتلقي لقاح كورونا (صور)

image description

ضمن «حياة كريمة».. إنشاء وتجديد 26 وحدة صحية بالقرى الأكثر احتياجًا في أسيوط

image description

حملة مكبرة بأسيوط لتطهير الشوارع والميادين (صور)

image description

محافظ أسيوط يزور الأقباط الأرثوذكس والكاثوليك لتهنئتهم بعيد الميلاد

الأكثر قراءة

عبدالله جمعة يكذب فاروق جعفر (صورة)

القبض على مدير مطعم اليوتيوبر عمرو راضي بالمنصورة

مجموعة متزنة لـ «الأهلي» في دوري الأبطال.. والزمالك يصطدم بالترجي مجددًا

مريضتان نفسيًا.. المتهمتان بتحنيط والدهما: «كفناه وسيبناه فى البيت»

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

موعد الاستعلام عن قيمة فاتورة التلفون الأرضي على موقع المصرية للاتصالات WE

الخوف يُهدد حملة التطعيم ضد «كورونا» في اليابان

الهند تجرى اختبارًا على المستوى الوطنى للترويج للأبقار وحمايتها

باريس: تراجع عدد زوار متحف اللوفر بنسبة 72%

أيام زمان

أسرار واعترافات وحكايات روبي.. رحلتي من الإغراء لـ«الدلع»

بسبب سيجارة.. مشاجرة بين إسماعيل ياسين ويوسف شاهين تنتهي بتدخل المليجي

موقف كوميدي كاد أن يودي بها للسجن.. زهرة العلا تسرق سيارة بالخطأ

أحداث الفيلم تدور حول طفلة.. هكذا رفضت فاتن حمامة مشاركة فيروز البطولة

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: هل قطعت الطريق إلى آخره؟
مدحت بشاى
أطفالنا فى زمن الجائحة
د. محمد عفيفي
وعلى أرض مصر السلام وبالناس المسرة
جمال طه
جيش مصر يوارى أحلام «قمبيز» ثرى بحر الرمال العظيم
المزيد

الثقافة

قريبا.. «حرير الغزالة» لجوخة الحارثي عن «دار الآداب»

وديع فلسطين يكشف سر القطيعة بين طه حسين وسكرتيره

أيمن عثمان يكشف قصة قصيدة قادت «المنفلوطى» للسجن

379 عامًا على رحيل «جاليليو».. صاحب أول صدام بين العلم والدين