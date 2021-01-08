إيقاف صب سقف مخالف وإزالة حالتي تعدي ببني مزار بالمنيا

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا، حالة تعدي بالبناء المخالف علي أرض زراعية كما أوقفت صب سقف بدون ترخيص وإزالة حالة بناء في المهد بدون ترخيص.وقال إسماعيل الفحام رئيس مركز ومدينة بني مزار أن إدارة الإشغالات والإدارة الهندسية وفى وجود رئيس حي شرق المدينة قاموا بالتصدي لحالة صب سقف لمنزل خلف منطقة قلابيظو وتم فك الخشب قبل البدء في تجهيز المكان لصب السقف وتم التحفظ علي أدوات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.وأضاف رئيس المركز أن إدارة الإشغالات والإزالات قامت بإزالة حالة تعدى بالبناء بدون ترخيص على أرض زراعية بمساحة ١ قيراط و٨ أسهم خلف قاعة حورس بمدينة بني مزار كما تم إيقاف حالة بناء في المهد بدون ترخيص بقرية الجرنوس على مساحة ١٧٠ متر مربع بالوحدة المحلية لقرية شلقام التابعة للمركز.