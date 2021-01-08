وفاة ممرضة إثر إصابتها بكورونا في مستشفى زفتى العام

توفيت عزة الشحات، ممرضة بمستشفى زفتى العام بمحافظة الغربية، إثر إصابتها بفيروس كورونا داخل قسم العزل الصحي.وأصيبت الممرضة بفيروس كورونا المستجد، منذ أسبوعين عقب شعورها بارتفاع في درجات الحرارة وضيق في التنفس وسعال حاد، وجرى عزلها داخل قسم العزل الصحي بمستشفى زفتى العام، وتدهورت حالتها الصحية، ثم جرى وضعها بالعناية المركزة على جهاز التنفس الصناعي، إلى أن وافتها المنية.وجرت مراسم الغسل والتكفين للجثمان طبقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية المتعارف عليها بمعرفة الطب الوقائي.