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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

انضمام 128 فندقا لمبادرة «شتى في مصر»

الجمعة 08/يناير/2021 - 04:57 م
جريدة الدستور
رامى حسين
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كشف بيتر ناثان عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، أن عدد الفنادق المشاركة في مبادرة شتى في مصر التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار المبادرة، بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، تشجيعًا للسياحة الداخلية بالمدن المصرية وصلت حتى الآن إلى 128 فندقا بمختلف المقاصد السياحية بكل من الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم والأقصر وأسوان، موضحا أن هناك رغبة كبيرة من الفنادق لمشاركة في المبادرة لدعم حركة السياحة الداخلية وزيارة المصريين لمدنهم السياحية.

وأشار بيتر في تصريحات لـ"الدستور"، إلى أنه سيتم الإعلان عن أسماء وأسعار الإقامة بالفنادق المشاركة في المبادرة يوم الأحد من خلال صفحة الغرفة على "فيسبوك" وعنوانها Egyptian Hotel Association التي ستطلق من خلالها أسعار تشجيعية للفنادق ليكون الحد الأقصى لسعر الفرد بالغرفة المزدوجة في الليلة (شاملة الضرائب والخدمات)، إقامة كاملة عدا فنادق الأقصر وأسوان نصف إقامة (إفطار وعشاء) بالفنادق من فئة الثلاث نجوم 300 جنيه مصري، والفنادق من فئة الأربع نجوم 600 حنيه مصري، الفنادق من فئة الخمس نجوم 750 جنيهًا مصريًا.

وأوضح بيتر أنه سيتم التعاقد والحجز مباشرة من خلال الفنادق كما انه سيكون هناك تخفيض على أسعار تذاكر الطيران الداخلي للمصريين والأجانب المقيمين خلال الفترة من منتصف يناير وحتى آخر شهر فبراير المقبل بسعر موحد لتصل تذكرة الطيران من القاهرة أو الإسكندرية إلى الأقصر 1500 جنيه، ومن القاهرة إلى أسوان 1800 جنيه، ومن القاهرة أو الإسكندرية إلى شرم الشيخ أو الغردقة أو طابا 1800 جنيه، ومن القاهرة أو الإسكندرية إلى مرسى علم 2000 جنيه.

وأضاف أن كافة الفنادق المشاركة في المبادرة حاصلة على شهادة السلامة الصحية ومتبعة كافة الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة روادها كما أن هناك لجان تفتيشية من قبل وزارة السياحة تمر بصفة دورية على الفنادق للتأكد من التزامها بكافة الاشتراطات الصحية والوقائية الموضوعة من قبل وزارة السياحة والتي تم الموافقة عليها من منظمة الصحة العالمية.

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