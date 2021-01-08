مسلسل ضربة معلم 36.. تفاصيل الحلقة تعاون كبير بين رجب وهاجر

مسلسل ضربة معلم 36.. تفاصيل الحلقة

وتدور أحداث المسلسل الذي يعرض عبر فضائية قناة سي بي سي؛ حول شخصية "جابر" الشاب البسيط الذى يأتى من الطبقة المتوسطة، ويعمل عتال؛ بإحد الشركات الشهيرة في مجال معين، ثم يعجب صاحب العمل الذى يقوم بدوره الفنان الكبير رياض الخولى، بأخلاق وشهامة البطل، لتستمر الأحداث في تطورها بشكل كبير.



مسلسل ضربة معلم 36.. تفاصيل الحلقة

ويعرض مسلسل ضربة معلم الحلقة 36 للفنان محمد رجب وآخرون بداية من السبت وحتى يوم الأربعاء، في الساعة الثامنة مساء، ثم يعاد عرض العمل في 12 منتصف الليل، إضافة إلى أنه يعرض على قناة cbc دراما الساعة 11 مساء وتعاد الحلقة في الخامسة صباحا، والساعة 2 ظهرا.

مسلسل ضربة معلم 36.. تفاصيل الحلقة

وكانت الحلقة 36 من المسلسل كثيرة بأحداثها حيث تتطور بعد طلاق "تباهي" الشخصية التي تقدمها النجمة رانيا فريد شوقي؛ من جابر الشخصية التي يقدمها الفنان محمد رجب إلي أن يحدث تعاون كبير بين رجب وهاجر احمد والتي سيتزوجها مع نهاية الحلقات بالمسلسل الذي يشارك في بطولته كل من الفنانين مى سليم ومحمد نجاتى ورياض الخولى ورانيا فريد شوقى وهاجر أحمد ومحمد عز ومحسن منصور.





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تفاصيل احداث مسلسل جمال الحريم الحلقة 19.. رعبا جديدا مع البطلة نور كما يشارك في مسلسل ضربة معلم كل من الفنانين سلوى عثمان وإنعام سالوسة وياسمين البشبيشى، من تأليف أحمد عبد الفتاح، وهو من انتاج شركة سينرجي للمنتج تامر، ومن إخراج إسماعيل فاروق. كما يشارك في مسلسل ضربة معلم كل من الفنانين سلوى عثمان وإنعام سالوسة وياسمين البشبيشى، من تأليف أحمد عبد الفتاح، وهو من انتاج شركة سينرجي للمنتج تامر، ومن إخراج إسماعيل فاروق.

يستكمل النجم محمد رجب عرض مسلسله الجديد ضربة معلم والذي يعرض على إحدى فضائيات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بقيادة المنتج تامر مرسي؛ حيث حقق المسلسل مؤخرا نجاحا كبيرا لما له من طبيعة خاصة لتصبح في لحظات وساعات قليلة مسلسل ضربة معلم الحلقة 36 محل البحث لدى متابعين بطل العمل.