بالرقم القومي.. كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة
الجمعة 08/يناير/2021 - 05:27 م
تصدرت محركات البحث العالمية اليوم الجمعة، بالبحث عن كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة عبر المنصات الإلكترونية.
وطرحت وزارة التضامن الاجتماعي للمواطنين وأصحاب المعاشات، طريقة بسيطة بالرقم القومي كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، والتي تعد أسهل طريقة يمكن لأصحاب المعاشات استخدامها من خلال الإنترنت دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب؛ لما يمر به العالم من إنتشار فيروس كورونا.
يعرض "الدستور" لقراءه الطريقة الأبسط للدخول على موقع وزارة التضامن الإجتماعي بالرقم القومي.. وكيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة
1 - يقوم المواطن بالتسجيل من خلال دخوله على الرابط الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعى ببوابة الاستعلامات والشكاوي لبرنامج التكافل والكرامة من خلال الرابط: moss.gov.eg
2 - يقوم أصحاب برنامج التكافل والكرامة بكتابة الرقم القومي للتسجيل المكون من 14 رقم في الخانة المخصصة لذلك.
3 - ثم يضغط على كلمة الاستعلام عن معاش تكافل ومتكامل وكرامة.
ويستطيع المواطنين المتقدمين بطلبات لوزارة التضامن الحصول على معاش تكافل ومتكامل وكرامة والاستعلام عن قبولهم من عدمه من خلال رابط الاستعلام التي طرحته وزارة التضامن الاجتماعي للمواطنين وأصحاب المعاشات.
ويستطيع أصحاب المعاشات الإستعلام وتقديم الشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة الذي حصل عليه أكثر من 14 مليون مواطن بجميع محافظات جمهورية مصر العربية.
وأطلقت وزارة التضامن الاجتماعي للمواطنين، هذه الخدمة الإلكترونية مؤخرًا لتخفيف الضغط على المواطن، والتزامًا بقرار مجلس الوزراء باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.
وطرحت وزارة التضامن الاجتماعي للمواطنين وأصحاب المعاشات، طريقة بسيطة بالرقم القومي كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، والتي تعد أسهل طريقة يمكن لأصحاب المعاشات استخدامها من خلال الإنترنت دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب؛ لما يمر به العالم من إنتشار فيروس كورونا.
يعرض "الدستور" لقراءه الطريقة الأبسط للدخول على موقع وزارة التضامن الإجتماعي بالرقم القومي.. وكيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة
بالرقم القومي.. كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامةيمكن للمواطنين الراغبين في الاستعلام عن تكافل وكرامة إلكترونيًا بالرقم القومي، إذا ما تم قبولهم أم لا في معاش تكافل وكرامة والذي تقدم له أكثر من 14 مليون مواطن بإتباع الخطوات البسيطة التالية.
1 - يقوم المواطن بالتسجيل من خلال دخوله على الرابط الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعى ببوابة الاستعلامات والشكاوي لبرنامج التكافل والكرامة من خلال الرابط: moss.gov.eg
2 - يقوم أصحاب برنامج التكافل والكرامة بكتابة الرقم القومي للتسجيل المكون من 14 رقم في الخانة المخصصة لذلك.
3 - ثم يضغط على كلمة الاستعلام عن معاش تكافل ومتكامل وكرامة.
ويستطيع المواطنين المتقدمين بطلبات لوزارة التضامن الحصول على معاش تكافل ومتكامل وكرامة والاستعلام عن قبولهم من عدمه من خلال رابط الاستعلام التي طرحته وزارة التضامن الاجتماعي للمواطنين وأصحاب المعاشات.
ويستطيع أصحاب المعاشات الإستعلام وتقديم الشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة الذي حصل عليه أكثر من 14 مليون مواطن بجميع محافظات جمهورية مصر العربية.
وأطلقت وزارة التضامن الاجتماعي للمواطنين، هذه الخدمة الإلكترونية مؤخرًا لتخفيف الضغط على المواطن، والتزامًا بقرار مجلس الوزراء باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.