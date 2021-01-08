تركيب 400 علم لمصر والدول المشاركة ببطولة العالم لليد بطريق استاد برج العرب

تفقد محمد سعد، مدير عام الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية، اليوم، محيط الصالة المغطاة باستاد برج العرب لمتابعة تركيب ٤٠٠ علم قدمتها الهيئة وهى أعلام مصر والإسكندرية والمنتخبات المشاركة في البطولة بالطرق المؤدية لاستاد برج العرب وكافة التجهيزات، من أجل إظهار الإسكندرية بالمظهر اللائق.جاء ذلك بناءً على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات وأجهزة المحافظة لاستضافة كأس العالم لكرة اليد للرجال مصر 2021 فى نسختها رقم 27 خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير 2021 وفي إطار المتابعة والتجهيزات النهائية لاستقبال هذا العرس الرياضي، وبحضور عصام عبد المنعم سكرتير عام حي العامرية ثان والمهندس حسن حماد، والمهندس ياسر شعبان، مسئولي نهضه مصر.