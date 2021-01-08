«علمية كورونا»: بدء التطعيم باللقاح الصينى فى النصف الثانى من يناير

كشفت مصادر باللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان، عن بدء التطعيم بلقاح فيروس كورونا الصينى "سينوفارم" في النصف الثانى من شهر يناير الجارى، لافتة إلى أن الوزارة تستهدف تطعيم الأطقم الطبية في مستشفيات العزل والصدر والحميات، والفئات الأكثر خطورة، والتى تشمل فئات كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.وأكدت المصادر لـ«الدستور» وصول كميات جديدة من لقاح فيروس كورونا خلال الأيام المقبلة، حيث من المتوقع وصول شحنة تانية من اللقاح الصينى تقدر بـ50 ألف جرعة، على أن تتوالى بعدها الجرعات تباعًا.