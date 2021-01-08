كندا: نعمل مع شركائنا لمحاسبة إيران على إسقاط الطائرة الأوكرانية

قال رئيس الوزراء الكندي، اليوم الجمعة: لن نقبل بأقل من تفسير شامل من إيران بشأن الطائرة الأوكرانية، وفق لقناة العربية الإخبارية.وأشار رئيس الوزراء الكندي: نعمل مع الشركاء الدوليين لمحاسبة إيران على إسقاط الطائرة الأوكرانية.وكانت قد دعت الخارجية البريطانية إيران لتقديم شرح كامل عن أسباب تحطم الطائرة الأوكرانية، مؤكدة أنها ستحاسبها لتحقيق العدالة.وكان الحرس الثوري الإيرانى حمل الولايات المتحدة ومغامرتها اللاإنسانية مسئولية إسقاط طائرة مدنية أوكرانية قبل نحو عام، إثر إصابتها عن طريق الخطأ بنيران الدفاعات الجوية الإيرانية.وقال الحرس الثورى الإيرانى إن فراق الأبناء الأعزاء للأمة الإيرانية يترك حتى الآن حزنا عميقا فى قلب الجميع، بعد عام من تحطم الطائرة الأوكرانية، مؤكدا أن الحادث الأليم وقع بعد المغامرة اللاإنسانية للولايات المتحدة وأفعالها الإرهابية فى المنطقة.ولفت الحرس الثورى الإيرانى إلى أن الكارثة أظهرت مجددا أن الاستكبار العالمى يصل إلى قمة الخبث ضد الجمهورية الإسلامية وشعب إيران.