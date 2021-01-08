إزالة حالتي تعد على أراض زراعية بقرية الدنابيق بالمنصورة

قام عاطف سعد نائب رئيس مركز ومدينة المنصورة عصر اليوم الجمعة بالتنسيق مع شرطة مركز المنصورة بقيادة النقيب أحمد الشاعر بإزالة حالتين تعدي على أراض زراعية بقرية الدنابيق.وقال نائب رئيس مركز ومدينة المنصورة، إن الدولة حريصة كل الحرص على الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع كافة أشكال التعديات.وأضاف أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وأنه لن يسمح بالتعدي على أراضي الدولة تحت أي مبرر.وأشار سعد إلى أن تعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بالتصدي لكافة أشكال التعدي على الممتلكات العامة والخاصة ومنع البناء على الأرض من المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفي اطار توجيهات هاني سليمان رئيس مركز ومدينة المنصورة.