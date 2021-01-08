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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع عدد المشردين جراء الفيضانات الموسمية في ماليزيا إلى 50 ألف شخص

الجمعة 08/يناير/2021 - 04:38 م
الفيضانات الموسمية
الفيضانات الموسمية في ماليزيا
وكالات
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ارتفع عدد الأشخاص المشردين جراء الفيضانات الموسمية في ماليزيا إلى 11 خلال ال 24 ساعة الماضية، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى نحو 50 ألف شخص مشرد.

وقالت إدارة الرعاية الاجتماعية اليوم الجمعة، إنه تم إجلاء نحو 797ر47 شخصا من المناطق التي غمرتها مياه الفيضانات والتي يقع معظمها على طول الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الماليزية، وتعد ولاية باهانج أكثر الولايات تضررًا.

وقد خلفت الفيضانات ثلاث وفيات، كان آخرها اليوم الجمعة، فيما تم الإبلاغ عن فقدان ثلاثة آخرين بعد أن حاصرتهم المياه المرتفعة.

وأصدرت الحكومة الماليزية عبر موقعها الإلكتروني والتطبيق الخاص لمتابعة الفيضانات، تحذيرات ذات المستوى الخطر من ارتفاع منسوب المياه في 16 موقعًا في جميع أنحاء البلاد، إلى جانب عشرات التحذيرات الأخرى ذات المستوى المنخفض.

وتتنبأ إدارة الأرصاد الجوية بهبوب عواصف رعدية وهطول أمطار غزيرة ورياح قوية حتى نهاية اليوم الجمعة، وقالت إنه من المتوقع أن يستمر هطول الأمطار الغزيرة حتى يوم الثلاثاء على عدة مناطق غمرتها مياه الفيضانات بالفعل.

وتجري أعمال الإنقاذ والإغاثة من الفيضانات في الوقت الذي سجلت فيه وزارة الصحة الماليزية رقما قياسيا في الإصابات والوفيات اليومية بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد19-).

وقد رصدت ماليزيا اليوم الجمعة ما يزيد عن 3000 حالة إصابة يومية بفيروس كورونا، في حين توفي 16 شخصا جراء الإصابة بمرض كوفيد19- الذي يسببه الفيروس.

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