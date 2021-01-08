شفاء 244 مصابًا بكورونا في الكويت

أعلن وزير الصحة الكويتي، الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الجمعة، عن شفاء 244 حالة من فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 148 ألفا و483 حالة.وأضاف الوزير الكويتي- في بيان اليوم- أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء الحالات الـ244 من فيروس "كورونا"، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين.