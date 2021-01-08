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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

إصلاح كسر بخطوط المياه ورفع 15 طن مخلفات بحي شمال المنيا (صور)

الجمعة 08/يناير/2021 - 04:36 م
إصلاح كسر بخطوط المياه
إصلاح كسر بخطوط المياه
المنيا ـ على حسين
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نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة في إصلاح كسر بخطوط المياه ورفع 15 طن مخلفات وقمامة وأتربة ونقلها للمقلب الوسيط في حملة للنظافة ورفع المخلفات.

قال العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، إنه تنفيذ لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بالتنسيق مع الجهات الشريكة والإدارات الخدمية بمركز ومدينة المنيا لإزالة أسباب شكاوى المواطنين وتحقيق رضاهم، وتيسير حركة المواطنين والمركبات، تمت السيطرة على عدد ٢ كسر بخطوط المياه بمناطق السد العالى وشارع طه حسين بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا حيث تم إصلاح الكسر وشفط المياه وسحبها من شوارع الحى حتى لا تسبب إعاقة لحركة المواطنين والمركبات.

وأوضح محمود حسين رئيس حي شمال مدينة المنيا، أن قسم البيئة بالحى واصل أعمال النظافة اليومية بشوارع الحى حيث تم رفع ما يقارب من ١٥طن من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع وشوارع الحى ونقلها للمقلب الوسيط.

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