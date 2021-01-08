«حفل تنصيب بايدن».. أبرز الأسماء التى تنوي الحضور

تداولت بعض وسائل الإعلام الأمريكية أنباء بأن مايك بنس نائب الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب يخطط لحضور حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن المقرر إجراؤه 20 يناير الجاري.وفي سياق متصل، ترصد "الدستور" في السطور التالية أبرز أسماء من ينوي الحضور ومن أعتذر عنه.أعلن المتحدث باسم الرئيس الأمريكى الأسبق جورج دبليو بوش، أن بوش سيحضر حفل تنصيب جو بايدن في واشنطن.وقال فريدي فورد في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "إن الرئيس والسيدة بوش ينتظران بفارغ الصبر العودة إلى الكابيتول لحضور مراسم أداء الرئيس بايدن ونائبة الرئيس هاريس اليمين الدستورية".وأشار فورد إلى أن حفل أداء اليمين الدستورية هذا سيكون الثامن الذي يحضره الرئيس بوش وعقيلته.فيما أفادت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الجمعة، بأن كلًا من الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، وباراك أوباما يخططان لحضور حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في 20 يناير الجاري.وأضافت الشبكة أن هؤلاء الرؤساء السابقين يعتزمون الانتقال للعاصمة واشنطن لحضور مراسم انتقال السلطة في الولايات المتحدة.بينما من بين الشخصيات التى لن تحضر حفل التنصيب، الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر بعد أن كان أول رئيس سابق يؤكد خططه لحضور حفل تنصيب الرئيس دونالد ترامب في عام 2017.وقالت متحدثة باسم مركز كارتر في أتلانتا إن الرئيس كارتر والسيدة الأولى السابقة روزالين، أرسلا إلى بايدن ونائبته كامالا هاريس أطيب تمنياتهما، وأكدا أنهما يتطلعان إلى إدارة ناجحة.وعزا المتحدثة بإسم كارتر غيابه إلى الخوف من مخاطر التعرض لفيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أن جائحة فيروس كورونا تشكل خطرا أكبر على كبار السن، وفقا لوكالة أسوشييتد برس.وتعد تلك المرة هى المرة الأولى التي يتغيب فيها الزوجان عن المراسم منذ أن أدى كارتر اليمين كرئيس رقم 39 للولايات المتحدة في عام 1977.وأفاد العديد من المراقبين بأنه لم يستطع الكثير المشاركة في هذا الحفل بسبب جائحة كورونا، حيث سيكون الحفل افتراضيا وستتمكن العديد من المحطات التليفزيونية الأمريكية من نقل الحدث.وأعلن أيضا الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه لن يحضر مراسم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، وفق قناة العربية.