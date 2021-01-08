قبرص تفرض إغلاقًا للمرة الثانية لكبح تفشي كورونا

أعلنت قبرص، الجمعة، أنها ستفرض إغلاقا على المستوى الوطني للمرة الثانية لكبح تفشي فيروس كورونا المستجد بعدما تبين أن مجموعة القيود السارية لم تؤد إلى خفض عدد الإصابات اليومية.وقال وزير الصحة القبرصي كونستانتينوس يوانو إن الاجراءات الجديدة التي ستطبق اعتبارا من الاحد وحتى 31 يناير هدفها حماية القطاع الصحي في الجزيرة.وأضاف للصحفيين "في الأسابيع الثلاثة المقبلة، يجب أن نبقى في منازلنا لوقف تفشي الفيروس" موضحا أن ذلك يهدف إلى "خفض التجمعات المهنية والاجتماعية في المنازل وأماكن العمل إلى حد كبير، لأنها كانت مصدر معظم الحالات".بموجب الإجراءات الجديدة سيسمح للأشخاص بمغادرة منازلهم مرتين يوميا فقط للقيام بالأعمال الضرورية أو التمارين الرياضية، فيما سيغلق كل الأعمال غير الأساسية.خلافا للإغلاق الأول في مارس الماضي ستبقى المطارات والموانئ مفتوحة.وسيتعين على الأشخاص الراغبين في الخروج من منازلهم لممارسة الرياضة أو للتسوق والعمل أو لحالات طارئة الحصول على موافقة مسبقة من السلطات عبر رسالة نصية من هاتف نقال، كما كان يحصل في مارس.المدارس ستغلق وسيعود التلاميذ إلى التعلم عن بعد، لكن الحضانات ستبقى مفتوحة، وستغلق المحلات وصالونات تصفيف الشعر ودور السينما والمسارح والنوادي الرياضية والمتاحف.في 30 نوفمبر فرضت قبرص حظر تجول ليليا في محاولة لوقف تفشي الوباء، وأغلقت مراكز التسوق والمطاعم والمقاهي قبل عيد الميلاد، ثم قامت بمنع الزيارات في المنازل خلال عطلة الأعياد.سيبقى حظر التجول الليلي ساريا من الساعة التاسعة مساء وحتى الخامسة فجرا، كما ستحظر كل التجمعات العامة والاجتماعية.رغم القيود السارية، استمر ارتفاع الاصابات بكوفيد-19 وكان ديسمبر الشهر الذي سجل فيه أعلى معدل وفيات حتى الآن، فيما ارتفع عدد الاشخاص الذين دخلوا المستشفيات بشكل قياسي.ووصل عدد الإصابات في ديسمبر إلى 12،086 وهو أعلى من عدد جميع الإصابات التي سجلت في الاشهر التسعة الماضية.وسجل ديسمبر أكثر من نصف إجمالي الوفيات البالغ 140 منذ بدء انتشار الوباء.وأعلنت وزارة الصحة 427 إصابة جديدة، الخميس، ما يرفع إجمالي الإصابات الى 26،208.وكانت قبرص تمكنت من ضبط الوضع الوبائي إلى حد كبير عبر فرض إغلاق عند بدء انتشار الوباء في مارس وتم تخفيفه تدريجا اعتبارا من مطلع مايو.لكن السلطات الصحية تنسب ارتفاع عدد الإصابات إلى عدم التزام القبارصة بالقيود، بما يشمل وضع الكمامات والتباعد الاجتماعي.ووضع الكمامة الزامي في الداخل والخارج باستثناء المنازل.وتأمل الحكومة في أن يؤدي الإغلاق إلى السيطرة على الفيروس عبر زيادة الفحوصات السريعة والتلقيح.قامت قبرص حتى الآن بتلقيح حوالى أربعة آلاف شخص ضد كوفيد-19 وتأمل في تلقيح ما يصل إلى 20 بالمئة من السكان بحلول منتصف ابريل.وقال يوانو إن الموجة الثانية من الوباء ضربت الجزيرة بشكل سيئ وخصوصا بعد وصول السلالة الجديدة من الفيروس المتحور التي ظهرت في انجلترا، إلى قبرص.وأوضح أن "الموجة الثانية من الوباء أسرع بكثير من الأولى، وهو ما ينسبه العلماء إلى السلالة الجديدة من الفيروس التي رصدت أيضا في قبرص".وأضاف أن "ارتفاع عدد المرضى الذين يحتاجون عناية خاصة هو المؤشر الرئيسي الذي يحدد قرارات كل الحكومات التي تواجه الأزمة الصحية".