رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 08 يناير 2021 الموافق 24 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا توافق على استخدام لقاح مودرنا المضاد لكورونا

الجمعة 08/يناير/2021 - 05:05 م
لقاح مودرنا
لقاح مودرنا
وكالات
طباعة
قالت وزارة الصحة إن الجهات التنظيمية الطبية في بريطانيا وافقت، اليوم الجمعة، على استخدام اللقاح الذي تنتجه شركة مودرنا للوقاية من مرض "كوفيد-19"، مضيفة أنها وافقت على شراء عشرة ملايين جرعة إضافية من اللقاح، حيث تتطلع لتوزيعه في الربيع.

وحتى الآن وافقت بريطانيا على استخدام ثلاثة لقاحات، حيث بدأت بالفعل في استخدام لقاح فايزر-بيونتيك واللقاح الذي ابتكرته جامعة أكسفورد بالتعاون مع شركة أسترا زينيكا.

ومن غير المتوقع استخدام لقاح مودرنا في المرحلة الأولى من التطعيم في بريطانيا. وطلبت بريطانيا 17 مليون جرعة من اللقاح وستبدأ في الوصول في الربيع المقبل بعدما توسع شركة مودرنا طاقتها الإنتاجية.

وحقق لقاح موردنا فاعلية بنسبة 94 بالمئة في الوقاية من المرض في المرحلة الأخيرة من التجارب السريرية، وحصل بالفعل على موافقة الجهات التنظيمية للاستخدام في الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

موضوعات متعلقة

لأول مرة.. سيدة تترأس الجلسة الافتتاحية للبرلمان الثلاثاء المقبل

آخر تطورات الحالة الصحية لـ«أمير كرارة» بعد إصابته بفيروس كورونا

«النواب الأمريكى» يبدأ إجراءات عزل ترامب الأسبوع المقبل: بقاؤه يدمر الديموقراطية

خناقة داخل الزمالك.. والإدارة تحقق (صور)

الصور

image description

ضبط سيارة محملة بـ 70 طن قمح مستورد قبل تهريبها خارج أسيوط

image description

اختيار مستشفى الإيمان العام بأسيوط كمركز لتلقي لقاح كورونا (صور)

image description

ضمن «حياة كريمة».. إنشاء وتجديد 26 وحدة صحية بالقرى الأكثر احتياجًا في أسيوط

image description

حملة مكبرة بأسيوط لتطهير الشوارع والميادين (صور)

image description

محافظ أسيوط يزور الأقباط الأرثوذكس والكاثوليك لتهنئتهم بعيد الميلاد

الأكثر قراءة

القبض على مدير مطعم اليوتيوبر عمرو راضي بالمنصورة

مجموعة متزنة لـ «الأهلي» في دوري الأبطال.. والزمالك يصطدم بالترجي مجددًا

الأوقاف تعيد فتح 16 مسجدًا أغلقت بسبب مخالفة إجراءات كورونا

لأول مرة.. سيدة تترأس الجلسة الافتتاحية للبرلمان الثلاثاء المقبل

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

الخوف يُهدد حملة التطعيم ضد «كورونا» في اليابان

الهند تجرى اختبارًا على المستوى الوطنى للترويج للأبقار وحمايتها

باريس: تراجع عدد زوار متحف اللوفر بنسبة 72%

فرق الطوارئ تبحث عن ضحايا بعد انهيار موقف سيارات فى نابولى

أيام زمان

أسرار واعترافات وحكايات روبي.. رحلتي من الإغراء لـ«الدلع»

بسبب سيجارة.. مشاجرة بين إسماعيل ياسين ويوسف شاهين تنتهي بتدخل المليجي

موقف كوميدي كاد أن يودي بها للسجن.. زهرة العلا تسرق سيارة بالخطأ

أحداث الفيلم تدور حول طفلة.. هكذا رفضت فاتن حمامة مشاركة فيروز البطولة

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: هل قطعت الطريق إلى آخره؟
مدحت بشاى
أطفالنا فى زمن الجائحة
د. محمد عفيفي
وعلى أرض مصر السلام وبالناس المسرة
جمال طه
جيش مصر يوارى أحلام «قمبيز» ثرى بحر الرمال العظيم
المزيد

الثقافة

قريبا.. «حرير الغزالة» لجوخة الحارثي عن «دار الآداب»

وديع فلسطين يكشف سر القطيعة بين طه حسين وسكرتيره

أيمن عثمان يكشف قصة قصيدة قادت «المنفلوطى» للسجن

379 عامًا على رحيل «جاليليو».. صاحب أول صدام بين العلم والدين