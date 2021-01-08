النيلي: إصدار العدد الثانى من المجلة الإلكترونية للموهوبين والتعلم الذكى

أعلن الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، إصدار العدد الثاني من المجلة الإلكترونية للموهوبين والتعلم الذكي.وأشار النيلي، إلى أن المجلة تضم العديد من الأعمال المتميزة والأحداث الهامة لإدارة الموهوبين بالمديرية وأقسامها بجميع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة، بالإضافة للأعمال الفنية للطلاب الموهوبين، وتشمل فعاليات مسابقة كاريكاتير للوقاية من فيروس كورونا، والتى تنفذ برعاية اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، كما تشمل فعاليات افتتاح أول مركز للطلاب الموهوبين بالوادى الجديد بحضور الدكتورة هالة عبد السلام خفاجى.ووجه وكيل تعليم الوادي الجديد، خالص شكره وتقديره لإدارة الموهوبين بالمديرية وقسم الموهوبين بإدارة الداخلة التعليمية، وكذا أقسام الموهوبين بالإدارات التعليمية على هذا الجهد المتميز والحرص الدائم على العمل، مؤكدًا دعمه الكامل لجميع الطلاب الموهوبين وجميع الأنشطة التربوية التي تهدف لرعاية طلابنا وتنمية مهاراتهم المختلفة.