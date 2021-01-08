آية عبدالله تطرح أغنية «معاك لحد الصبحية»

طرحت المطربة آية عبدالله نجمة برنامج صوت الحياة أغنيتها الجديدة والتي تحمل اسم "معاك لحد الصبحية" عبر اليوتيوب وراديو شعبي إف إم."معاك لحد الصبحية" من كلمات وألحان وتوزيع طه الحكيم.يذكر أن المطربة آية عبدالله طرحت أغنيتها "كنت بكدب" في بداية السنة الجديدة علي طريقة الفيديو كليبأغنية "كنت بكدب " من كلمات ناصر الجيل وألحان أشرف بازيد وتوزيع عمر إسماعيل، مهندس صوت محمد إسماعيل وحرصت آية عبدالله علي تسجيل أغنية "كنت بكدب" في ستديو صوت الحب.