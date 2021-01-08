وزير إسرائيلي يعتزم الاستقالة من الحكومة قبل الانتخابات المبكرة

يعتزم يزهر شاي، وزير العلوم والتكنولوجيا لدى الاحتلال الإسرائيلي، تقديم استقالته من الحكومة الإسرائيلية، خلال الأيام القليلة المقبلة.وأبلغ شاي، اليوم الجمعة، بيني جانتس، وزير الجيش الإسرائيلي، وبصفته رئيس حزب «أزرق أبيض»، الذي ينتمي إليه وزير العلوم والتكنولوجيا، بأنه ينوي تقديم استقالته من الوزارة، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلي.يأتي قرار وزير العلوم والتكنولوجيا الإسرائيلي، بعد إعلانه الاستقالة من حزب أزرق أبيض، وعدم خوض الانتخابات المقبلة معه، والمقرر لها في 23 مارس المقبل.ومن المقرر أن يعلن شاي، خلال الأيام القليلة المقبلة، أي حزب آخر سينضم له، ومن ثم فهو يريد اتخاذ إجراءات منظمة، منها استقالته من الحكومة قبل تلك الخطوة.