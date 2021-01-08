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القبلة

«قادة العشيرة المحمدية» يحذرون من تعيين طفل على رأس الطريقة: سنلجأ للقضاء

الجمعة 08/يناير/2021 - 04:21 م
العشيرة المحمدية
العشيرة المحمدية
كتب : عمرو رشدى
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لازال الخلاف مشتعلًا على زعامة الطريقة المحمدية الشاذلية، والمعروفة إعلاميًا بجماعة "العشيرة المحمدية"، بسبب عدم التوافق على اختيار شيخ جديد لها، يوافق عليه جميع الأطراف المتنازعة على قيادة الطريقة الصوفية الأكبر في مصر، حيث رفضت قيادات الطريقة اختيار الطفل يوسف نجل شقيق الشيخ نور عصام الدين زكي إبراهيم، شيخا للطريقة نظرًا لصغر سنه، فضلاَ عن اختيار العميد أشرف وهبي إبراهيم الخليل شيخًا للطريقة منذ اليوم الأول لوفاة الشيخ السابق، بعد حصوله على البيعة من جميع مريدي وأتباع الطريقة، إلا أن المشيخة العامة للطرق الصوفية، أعلنت انها صاحبة القرار الأخير في اختيار شيخ الطريقة الجديد حيث إن الأمور تتجه داخل المؤسسة الصوفية لاختيار الطفل يوسف ولاء عصام الدين زكي إبراهيم نظراَ لأنه أقرب الأشخاص للشيخ المتوفي حسبما أكدت المصادر.

وفي هذا السياق، أصدر كبار قادة العشيرة المحمدية اليوم الجمعة بيانًا قالوا فيه "إن شيوخ العشيرة وكبرائها لن يستبقون الأحداث ولكن إذا كان هذا الاتجاه السائد في مشيخة الطرق الصوفية هو تنصيب طفل صغير شيخًا للطريقة المحمدية، مما يعني أنه سيتم تشييخ الأطفال وإقرار التوريث في المطلق دون إحكام العقل والمنطق وعدم تطبيق شروط المادة ٢٩ من قانون الطرق الصوفية والتي تنص على التالي:

يجب أن يتوفر فيمن يعين شيخًا لطريقة من الطرق الصوفية الشروط الآتية:

1- أن يكون بالغًا سن الرشد متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية كاملة.

2- ألا يكون محكوما عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.

3- أن يكون مجيدا للقراءة والكتابة وملما بمبادئ الشريعة الإسلامية.

4- أن يكون متمتعا بسمعة طيبة وخلق كريم.

5- أن يكون من أهل العرفان والكمال ذوي التقوى والصلاح.

‏6- ألا يكون شيخًا لطريقة صوفية أخرى، ‏ويصدر بتعيين شيخ الطريقة قرار من المجلس الأعلى للطرق الصوفية.


وتابع "البيان" إذًا الحل هو الاحتكام لقضاء مصر العادل الشامخ، ويؤكد رجال العشيرة أن الأمر تعدى حدود العقل والمنطق ولم تستطع لغة الحوار والنقاش في حل موضوع تنصيب طفل شيخا للطريقة من أعرق وأكبر الطرق الصوفية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لأن كبار رجال مشيخة الطرق الصوفية يرون أن التوريث حق مقدس حتي إذا كان الوارث غير جدير أو معد للمشيخة.

وأكد كبار رجال العشيرة أنهم يشهدون الله أمام الجميع أنهم حاولوا بشتى الطرق حل الأمر بطريقة ودية والبعد عن النزاعات والخلافات ونبذ المشاحنات وتحكيم العقل ولكن بعض كبار قيادات المشيخة الصوفية اختاروا اتباع الهوى وتغليب المصالح الشخصية وجعل المشيخة إرث مادي بدلا من إرث معنوي.

وحذر رجال العشيرة أن الأمر لن يمر مرور الكرام، وأن ما يحدث في العشيرة سيكون بداية شرارة وصحوة شبابية صوفية وإحداث ثورة صوفية شاملة على المعتقدات والأعراف البالية والقوانين القديمة التي أفسدت الطرق الصوفية وأساءت إلى التصوف.

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